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الهلال يختتم تحضيراته لودية "هيرتا برلين" .. وآلام الركبة تحرم "العبدان" من التدريب

ضمن معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الخميس، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره "هيرتا برلين الألماني" غدًا الجمعة، ضمن معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، فرض خلالها الجهاز الفني في بداية المران تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، ثم طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، تلاها مناورة فنية.

ومنعت آلام الركبة اللاعب "حمد العبدان" من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وتبدأ ودية الهلال وهيرتا برلين في تمام الساعة السابعة من مساء الغد بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يختتم تحضيراته لودية "هيرتا برلين" .. وآلام الركبة تحرم "العبدان" من التدريب
سبق

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الخميس، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره "هيرتا برلين الألماني" غدًا الجمعة، ضمن معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، فرض خلالها الجهاز الفني في بداية المران تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، ثم طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، تلاها مناورة فنية.

ومنعت آلام الركبة اللاعب "حمد العبدان" من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وتبدأ ودية الهلال وهيرتا برلين في تمام الساعة السابعة من مساء الغد بتوقيت مكة المكرمة.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
10:35 PM
اخر تعديل
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
05:03 AM

الهلال يختتم تحضيراته لودية "هيرتا برلين" .. وآلام الركبة تحرم "العبدان" من التدريب

ضمن معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الخميس، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره "هيرتا برلين الألماني" غدًا الجمعة، ضمن معسكره الإعدادي الخارجي في النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

ركز مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، فرض خلالها الجهاز الفني في بداية المران تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، ثم طبق اللاعبون عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، تلاها مناورة فنية.

ومنعت آلام الركبة اللاعب "حمد العبدان" من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وتبدأ ودية الهلال وهيرتا برلين في تمام الساعة السابعة من مساء الغد بتوقيت مكة المكرمة.

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