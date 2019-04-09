بينهم قيادي بارز.. مصرع وإصابة 37 حوثياً في غارات جوية جنوب اليمن

التحالف تدمير طاقمين يحملان تعزيزات وعربة B M B­

قُتل وأصيب 37 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بينهم قيادي اليوم، إثر غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، في جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

وذكر موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت تعزيزات للمليشيا الحوثية، في قرية نجد القرين غربي منطقة يعيس في جبهة مريس.

وأسفرت تلك الغارات عن مصرع 25 حوثياً، بينهم القيادي الميداني المدعو أيوب السامعي قائد ما يسمى بالأمن الوقائي التابع للمليشيا، وجرح 12 آخرين، كما أدت الغارات إلى تدمير طقمين يحملان تعزيزات، وعربة B M B.