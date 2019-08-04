أموال "الدوحة" تخترق المؤسسات الأمريكية.. ما علاقة "محامي ترامب الشخصي" بـ"لوبيات" قطرية؟

نواب وقضاة وشخصيات نافذة في مرمى الاتهام

في كشف جديد لتأثير المال القطري على السياسات الأمريكية أشار تقرير أمريكي إلى تورط محامي الرئيس الأمريكي الشخصي في علاقات مع جماعات ضغط و"لوبيات"، تعمل لصالح الدوحة في الولايات المتحدة.

في غضون ستة أسابيع تقريبًا من تعيين الرئيس دونالد ترامب رودي جولياني محاميًا شخصيًّا له العام الماضي وقَّعت شركتان من جماعات الضغط، يعمل بهما أشخاص، تربطهم علاقات قوية مع عمدة مدينة نيويورك السابق ومحامي ترامب (جولياني)، عقدًا مع قطر لتحسين صورة الإمارة، والتأثير على السياسة الأمريكية. ووفقًا لوثائق وحدة "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب" في أمريكا، فقد تعاونوا مع بعضهم منذ ذلك الحين، بحسب ما أشار تقرير نشره موقع الرأي الأمريكي "ذا دايلي بيست".

الاختراق القطري

وكانت الدوحة قد وقّعت عقدًا بقيمة 1.2 مليون دولار مع Blueprint Advisors قبل نحو عام للتأثير على السياسات الأمريكية. وتمثل Blueprint Advisors، التي يديرها اثنان من كبار مساعدي "جولياني" سابقًا، هما توني كاربونيتي وكريس هينك، السفارة القطرية في واشنطن. وفي الوقت نفسه تعمل جماعة ضغط أخرى، تدعى Debevoise & Plimpton ، نيابة عن مكتب المدعي العام القطري مع فريق يضم صديق "جولياني" القديم وزميله مايكل موكاسي، الذي شغل منصب النائب العام (المحامي العام) الأمريكي سابقًا.

ووقّعت كل من Blueprint وDebevoise على اتفاقات الضغط والتأثير القطرية على السياسات الأمريكية في مايو 2018 بعد شهر من قيام "ترامب" بتعيين "جولياني" لقيادة فريقه القانوني الشخصي. ومنذ ذلك الحين حضر ممثلو الشركتين 10 اجتماعات على الأقل من نوعية الاجتماعات والمؤتمرات نفسها نيابة عن الإمارة الخليجية، على الرغم من أنهما يمثلان ذراعَين مختلفتَين للحكومة القطرية.

اجتماعات مع شخصيات نافذة

ووفقًا لملفات وزارة العدل الأمريكية، تضمنت تلك الاجتماعات: اجتماعات مع وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، وتيم ليندركينج مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج.

كما تضمنت الاجتماعات كذلك الاجتماع مع ماركو روبيو (سيناتور ولاية فلوريدا)، وليندسي جراهام (سيناتور ولاية ساوث كارولينا)، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إليوت إنجل (سيناتور نيويورك)، وهم نواب اعتادوا الهجوم وشن الحملات إعلاميًّا وداخل الكونجرس على السعودية، ومحاولة إضعاف متانة العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية.

وبحسب التقرير، فقد استخدمت Blueprint و Debevoiseلغة ومصطلحات مماثلة في تحرير تلك الاجتماعات، التي ركزت إلى حد كبير على المقاطعة السعودية التي تمنع الواردات إلى قطر. وركزت اجتماعات Blueprint على "العلاقات بين الولايات المتحدة وقطر فيما يتعلق بالمقاطعة"، فيما ذكرت Debevoise أنها تناقش "الموقف القانوني والعادل لدولة قطر فيما يتعلق بالمقاطعة".

حلقة الوصل

ويشير التداخل في أنشطة كلتا الشركتين لصالح قطر إلى بذل جهد لتنسيق عملهما. ويعد جولياني هو الخيط المشترك أو حلقة الوصل بين الشركتين. ويعتبر هو وموكاسي قريبَيْن إلى درجة أن النائب العام السابق (موكاسي) تعهد بالنأي بنفسه عن الأمور المتعلقة بصديقه "جولياني" أثناء إدارته وزارة العدل.

أما مارك موكاسي نجل النائب العام السابق فهو يمثل أيضًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكشف "جولياني" هذا الشهر أن نجل صديقه القديم أقرضه مؤخرًا 100 ألف دولار لمساعدته في تغطية التزاماته الضريبية؛ وهو ما يدل على قربهما، وقوة علاقتهما.

وبحسب ما لفت موقع "ذا ديلي بيست"، فقد رفض رودي جولياني، وممثلو كلتا الشركتين اللتين تعملان لصالح الدوحة، التعليق على تورطهما في الاختراق القطري للمؤسسات الأمريكية.