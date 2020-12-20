"متحدث الصحة" يكشف تفاصيل الدفعة الاولى من لقاح فيروس كورونا

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د/ محمد العبدالعالي أنه بحمد الله بدأت الأسبوع الماضي المراحل المهمة في مواجهة هذه الجائحة من خلال اقترابنا إلى النهايات التي ننشدها جميعًا بوصولنا إلى مراحل السيطرة التامة. حيث أوضح الدكتور العبدالعالي أن المملكة من أوائل الدول التي حصلت على لقاح كورونا ، داعيا الجميع إلى أهمية الحضور لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك بعد ٢١ يوما من الحصول على الجرعة الأولى ، من خلال التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح ، حيث سيمر اللقاح بمراحل وسيكون متاحًا للجميع مجانًا، موضحا أن عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا يقترب من 400.000 مسجل حتى الآن من الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة. كما بين أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قامت بفحص اللقاح فور وصوله، مؤكدا أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لم تظهر عليهم اعراض جانبية ، وفي حال وجود أي استفسار حول التسجيل أو الحصول على لقاح كورونا، بادر بالاتصال على الرقم ٩٣٧ . وأشار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي إلى أن الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى للحصول على لقاح كورونا من هم فوق 65 عاماً، ومن لديهم أمراض مزمنة، ومن لديهم أمراض مناعية، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية، ومن لديهم سمنة مفرطة، والمهن الأكثر عرضة للإصابة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها . وأوضح د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 162 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (361010) حالة ، من بينها (3010) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (416) حالة حرجة ، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (351878) حالة بإضافة (156) حالة تعافي جديدة. فيما بلغ عدد الوفيات (6122) حالة، بإضافة (10) حالة وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً. كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (10.639.645 ) فحصاً مخبرياً دقيقاً وذلك بإضافة (33275) فحص مخبري جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية. لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء ٥٧٥٢١٤٢ مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد ١٧٠٥٣٧٧ مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 24.766.522 عبر مركز 937 من جهته أوضح المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني أنه لا يوجد مايثبت أن الطفرات المكتشفة محليا وعالميا ستكون ذات أثر على فعالية اللقاحات ، مشيراً إلى أن العمل مستمر في دراسة التسلسل الجيني للفيروس لمتابعة أي تغير يطرأ على سلوك الفيروس خلال الجائحة وما بعدها. وأكد الدكتور القويزاني أن البرنامج الوطني لدراسة الجينوم الكامل للفيروس المسبب ل(كوفيد١٩)في المملكة هو أحد برامج المركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها والذي يعتبر من أوائل البرامج في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجح المركز ولله الحمد في كشف التسلسل الجيني للفيروس في منتصف شهر مارس من هذا العام ٢٠٢٠ بطواقم سعودية ١٠٠٪.

"متحدث الصحة" يكشف تفاصيل الدفعة الاولى من لقاح فيروس كورونا عبدالله البرقاوي سبق 2020-12-20 أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د/ محمد العبدالعالي أنه بحمد الله بدأت الأسبوع الماضي المراحل المهمة في مواجهة هذه الجائحة من خلال اقترابنا إلى النهايات التي ننشدها جميعًا بوصولنا إلى مراحل السيطرة التامة.

حيث أوضح الدكتور العبدالعالي أن المملكة من أوائل الدول التي حصلت على لقاح كورونا ، داعيا الجميع إلى أهمية الحضور لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك بعد ٢١ يوما من الحصول على الجرعة الأولى ، من خلال التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح ، حيث سيمر اللقاح بمراحل وسيكون متاحًا للجميع مجانًا، موضحا أن عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا يقترب من 400.000 مسجل حتى الآن من الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة.

كما بين أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قامت بفحص اللقاح فور وصوله، مؤكدا أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لم تظهر عليهم اعراض جانبية ، وفي حال وجود أي استفسار حول التسجيل أو الحصول على لقاح كورونا، بادر بالاتصال على الرقم ٩٣٧ .

وأشار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي إلى أن الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى للحصول على لقاح كورونا من هم فوق 65 عاماً، ومن لديهم أمراض مزمنة، ومن لديهم أمراض مناعية، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية، ومن لديهم سمنة مفرطة، والمهن الأكثر عرضة للإصابة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها .

وأوضح د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 162 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (361010) حالة ، من بينها (3010) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (416) حالة حرجة ، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (351878) حالة بإضافة (156) حالة تعافي جديدة.

فيما بلغ عدد الوفيات (6122) حالة، بإضافة (10) حالة وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (10.639.645 ) فحصاً مخبرياً دقيقاً وذلك بإضافة (33275) فحص مخبري جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء ٥٧٥٢١٤٢ مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد ١٧٠٥٣٧٧ مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 24.766.522 عبر مركز 937

من جهته أوضح المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني أنه لا يوجد مايثبت أن الطفرات المكتشفة محليا وعالميا ستكون ذات أثر على فعالية اللقاحات ، مشيراً إلى أن العمل مستمر في دراسة التسلسل الجيني للفيروس لمتابعة أي تغير يطرأ على سلوك الفيروس خلال الجائحة وما بعدها.

وأكد الدكتور القويزاني أن البرنامج الوطني لدراسة الجينوم الكامل للفيروس المسبب ل(كوفيد١٩)في المملكة هو أحد برامج المركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها والذي يعتبر من أوائل البرامج في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجح المركز ولله الحمد في كشف التسلسل الجيني للفيروس في منتصف شهر مارس من هذا العام ٢٠٢٠ بطواقم سعودية ١٠٠٪.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442 05:03 PM

"متحدث الصحة" يكشف تفاصيل الدفعة الاولى من لقاح فيروس كورونا أكد: لم تظهر أي أعراض على من حصلوا عليه





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أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د/ محمد العبدالعالي أنه بحمد الله بدأت الأسبوع الماضي المراحل المهمة في مواجهة هذه الجائحة من خلال اقترابنا إلى النهايات التي ننشدها جميعًا بوصولنا إلى مراحل السيطرة التامة.

حيث أوضح الدكتور العبدالعالي أن المملكة من أوائل الدول التي حصلت على لقاح كورونا ، داعيا الجميع إلى أهمية الحضور لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح، وذلك بعد ٢١ يوما من الحصول على الجرعة الأولى ، من خلال التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح ، حيث سيمر اللقاح بمراحل وسيكون متاحًا للجميع مجانًا، موضحا أن عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا يقترب من 400.000 مسجل حتى الآن من الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة.

كما بين أن الهيئة العامة للغذاء والدواء قامت بفحص اللقاح فور وصوله، مؤكدا أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح لم تظهر عليهم اعراض جانبية ، وفي حال وجود أي استفسار حول التسجيل أو الحصول على لقاح كورونا، بادر بالاتصال على الرقم ٩٣٧ .

وأشار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي إلى أن الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى للحصول على لقاح كورونا من هم فوق 65 عاماً، ومن لديهم أمراض مزمنة، ومن لديهم أمراض مناعية، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية، ومن لديهم سمنة مفرطة، والمهن الأكثر عرضة للإصابة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها .

وأوضح د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 162 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (361010) حالة ، من بينها (3010) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (416) حالة حرجة ، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (351878) حالة بإضافة (156) حالة تعافي جديدة.

فيما بلغ عدد الوفيات (6122) حالة، بإضافة (10) حالة وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.

كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (10.639.645 ) فحصاً مخبرياً دقيقاً وذلك بإضافة (33275) فحص مخبري جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء ٥٧٥٢١٤٢ مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد ١٧٠٥٣٧٧ مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 24.766.522 عبر مركز 937

من جهته أوضح المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبدالله القويزاني أنه لا يوجد مايثبت أن الطفرات المكتشفة محليا وعالميا ستكون ذات أثر على فعالية اللقاحات ، مشيراً إلى أن العمل مستمر في دراسة التسلسل الجيني للفيروس لمتابعة أي تغير يطرأ على سلوك الفيروس خلال الجائحة وما بعدها.

وأكد الدكتور القويزاني أن البرنامج الوطني لدراسة الجينوم الكامل للفيروس المسبب ل(كوفيد١٩)في المملكة هو أحد برامج المركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها والذي يعتبر من أوائل البرامج في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث نجح المركز ولله الحمد في كشف التسلسل الجيني للفيروس في منتصف شهر مارس من هذا العام ٢٠٢٠ بطواقم سعودية ١٠٠٪.