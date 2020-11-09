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الدمام في 24 ساعة.. 827 جولة رقابية على الأسواق و15 مخالفة

تعقيم وتطهير 760 موقعاً باستخدام 149937 لتراً وبمشاركة 478 فرداً

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 827 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية والتجارية في مدينة الدمام، أسفرت عن ضبط 8 مخالفات تكدس و7 مخالفات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19".

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 760 موقعاً في الدمام، باستخدام 149937 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 478 فرداً من الكوادر المعنية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7579 طناً من النفايات وإزالة 4104 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9429 فرداً من الكوادر البشرية المخصصة بالنظافة.

من جانب آخر استقبلت الأمانة عبر مركز الاتصال الموحد 940، عدد 8 بلاغات، تضمنت مخالفات للإجراءات الاحترازية في الأسواق التجارية، مؤكدة في الوقت نفسه تكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة.

أمانة المنطقة الشرقية

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الدمام في 24 ساعة.. 827 جولة رقابية على الأسواق و15 مخالفة
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 827 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية والتجارية في مدينة الدمام، أسفرت عن ضبط 8 مخالفات تكدس و7 مخالفات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19".

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 760 موقعاً في الدمام، باستخدام 149937 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 478 فرداً من الكوادر المعنية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7579 طناً من النفايات وإزالة 4104 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9429 فرداً من الكوادر البشرية المخصصة بالنظافة.

من جانب آخر استقبلت الأمانة عبر مركز الاتصال الموحد 940، عدد 8 بلاغات، تضمنت مخالفات للإجراءات الاحترازية في الأسواق التجارية، مؤكدة في الوقت نفسه تكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
11:54 AM

الدمام في 24 ساعة.. 827 جولة رقابية على الأسواق و15 مخالفة

تعقيم وتطهير 760 موقعاً باستخدام 149937 لتراً وبمشاركة 478 فرداً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 827 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية والتجارية في مدينة الدمام، أسفرت عن ضبط 8 مخالفات تكدس و7 مخالفات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19".

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 760 موقعاً في الدمام، باستخدام 149937 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 478 فرداً من الكوادر المعنية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7579 طناً من النفايات وإزالة 4104 أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9429 فرداً من الكوادر البشرية المخصصة بالنظافة.

من جانب آخر استقبلت الأمانة عبر مركز الاتصال الموحد 940، عدد 8 بلاغات، تضمنت مخالفات للإجراءات الاحترازية في الأسواق التجارية، مؤكدة في الوقت نفسه تكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة.

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