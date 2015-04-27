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تشاد.. مقتل شخصين في مظاهرات ضد المجلس العسكري

الشرطة قتلت أحدهما بالرصاص

قُتل تشاديان على الأقل، اليوم الثلاثاء، في مظاهرات متفرقة في نجامينا وفي جنوب تشاد ضد المجلس العسكري، الذي تولّى الحكم عقب وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو قبل أسبوع، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.

وأوضح المدعي العام علي كولا إبراهيم، في ثاني مدن تشاد على بعد حوالى 400 كيلومتر نحو جنوب نجامينا، أن قتيلاً سقط في موندو صباحاً في مظاهرات، ولم تعرف بعد الظروف المحددة للوفاة، وهو شاب يبلغ 21 عاماً، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، بين مسؤول كبير مكلف بوسائل الإعلام الرسمية في موندو أحمد مالوم، أن طالباً رمى حجراً على سيارة للشرطة، فأطلقت رصاصة حيةّ عليه وقُتل الطالب على الفور.

من ناحيته، ذكر مدعي نجامينا يوسوف توم، أن "المتظاهرين هاجموا حافلةً في حيّ ديمبي، وبعض الركاب فرّوا، لكن امرأة بقيت وقُتلت على أيدي المتظاهرين".

وتأتي هذه المظاهرات تلبية لدعوات أحزاب معارضة عدة، ومنظمات من المجتمع المدني ضد تولي مجلس عسكري انتقالي الحكم يديره نجل الرئيس إدريس ديبي محمد إدريس ديبي، ويضم 14 جنرالاً آخر كانوا أوفياء لوالده.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تشاد.. مقتل شخصين في مظاهرات ضد المجلس العسكري
سبق

قُتل تشاديان على الأقل، اليوم الثلاثاء، في مظاهرات متفرقة في نجامينا وفي جنوب تشاد ضد المجلس العسكري، الذي تولّى الحكم عقب وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو قبل أسبوع، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.

وأوضح المدعي العام علي كولا إبراهيم، في ثاني مدن تشاد على بعد حوالى 400 كيلومتر نحو جنوب نجامينا، أن قتيلاً سقط في موندو صباحاً في مظاهرات، ولم تعرف بعد الظروف المحددة للوفاة، وهو شاب يبلغ 21 عاماً، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، بين مسؤول كبير مكلف بوسائل الإعلام الرسمية في موندو أحمد مالوم، أن طالباً رمى حجراً على سيارة للشرطة، فأطلقت رصاصة حيةّ عليه وقُتل الطالب على الفور.

من ناحيته، ذكر مدعي نجامينا يوسوف توم، أن "المتظاهرين هاجموا حافلةً في حيّ ديمبي، وبعض الركاب فرّوا، لكن امرأة بقيت وقُتلت على أيدي المتظاهرين".

وتأتي هذه المظاهرات تلبية لدعوات أحزاب معارضة عدة، ومنظمات من المجتمع المدني ضد تولي مجلس عسكري انتقالي الحكم يديره نجل الرئيس إدريس ديبي محمد إدريس ديبي، ويضم 14 جنرالاً آخر كانوا أوفياء لوالده.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
04:54 PM

تشاد.. مقتل شخصين في مظاهرات ضد المجلس العسكري

الشرطة قتلت أحدهما بالرصاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل تشاديان على الأقل، اليوم الثلاثاء، في مظاهرات متفرقة في نجامينا وفي جنوب تشاد ضد المجلس العسكري، الذي تولّى الحكم عقب وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو قبل أسبوع، بحسب ما أعلنت النيابة العامة.

وأوضح المدعي العام علي كولا إبراهيم، في ثاني مدن تشاد على بعد حوالى 400 كيلومتر نحو جنوب نجامينا، أن قتيلاً سقط في موندو صباحاً في مظاهرات، ولم تعرف بعد الظروف المحددة للوفاة، وهو شاب يبلغ 21 عاماً، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، بين مسؤول كبير مكلف بوسائل الإعلام الرسمية في موندو أحمد مالوم، أن طالباً رمى حجراً على سيارة للشرطة، فأطلقت رصاصة حيةّ عليه وقُتل الطالب على الفور.

من ناحيته، ذكر مدعي نجامينا يوسوف توم، أن "المتظاهرين هاجموا حافلةً في حيّ ديمبي، وبعض الركاب فرّوا، لكن امرأة بقيت وقُتلت على أيدي المتظاهرين".

وتأتي هذه المظاهرات تلبية لدعوات أحزاب معارضة عدة، ومنظمات من المجتمع المدني ضد تولي مجلس عسكري انتقالي الحكم يديره نجل الرئيس إدريس ديبي محمد إدريس ديبي، ويضم 14 جنرالاً آخر كانوا أوفياء لوالده.

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