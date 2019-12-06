"الجبير": كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن

قال: وجّهنا دعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إن كل اليمنيين -بمن فيهم الحوثيون- لهم دور في مستقبل اليمن، وأضاف: من الممكن الوصول إلى تهدئة وتسوية في اليمن.

وتابع "الجبير" القول: وجّهنا دعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وإن تغير الموقف مع قطر مرهون بخطواتٍ منها.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية دعم المملكة لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وقال: إيران تهدد المنطقة بكاملها، وتؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول.

وأضاف: سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني، كما كافحنا معًا ضد الإرهاب، وأكد أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة قوية وراسخة أيًّا كان الحزب الحاكم.