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"الجبير": كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن

قال: وجّهنا دعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إن كل اليمنيين -بمن فيهم الحوثيون- لهم دور في مستقبل اليمن، وأضاف: من الممكن الوصول إلى تهدئة وتسوية في اليمن.

وتابع "الجبير" القول: وجّهنا دعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وإن تغير الموقف مع قطر مرهون بخطواتٍ منها.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية دعم المملكة لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وقال: إيران تهدد المنطقة بكاملها، وتؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول.

وأضاف: سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني، كما كافحنا معًا ضد الإرهاب، وأكد أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة قوية وراسخة أيًّا كان الحزب الحاكم.

عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية اليمن أمير قطر قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير": كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن
سبق

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إن كل اليمنيين -بمن فيهم الحوثيون- لهم دور في مستقبل اليمن، وأضاف: من الممكن الوصول إلى تهدئة وتسوية في اليمن.

وتابع "الجبير" القول: وجّهنا دعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وإن تغير الموقف مع قطر مرهون بخطواتٍ منها.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية دعم المملكة لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وقال: إيران تهدد المنطقة بكاملها، وتؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول.

وأضاف: سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني، كما كافحنا معًا ضد الإرهاب، وأكد أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة قوية وراسخة أيًّا كان الحزب الحاكم.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
02:42 PM

"الجبير": كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن

قال: وجّهنا دعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير: إن كل اليمنيين -بمن فيهم الحوثيون- لهم دور في مستقبل اليمن، وأضاف: من الممكن الوصول إلى تهدئة وتسوية في اليمن.

وتابع "الجبير" القول: وجّهنا دعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، وإن تغير الموقف مع قطر مرهون بخطواتٍ منها.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية دعم المملكة لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وقال: إيران تهدد المنطقة بكاملها، وتؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول.

وأضاف: سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني، كما كافحنا معًا ضد الإرهاب، وأكد أن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة قوية وراسخة أيًّا كان الحزب الحاكم.

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