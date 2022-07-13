وكانت المريضة قد أدخلت إلى الطوارئ، وبعد عمل الإجراءات التشخيصية تبين أنها تعاني من ضيق في التنفس واضطرابات في نبضات القلب، فأدخلت إلى العناية المركزة القلبية في الجناح المخصص للمصابين بفيروس كورونا في المركز، وتم إعطاؤها العلاج اللازم تحت المراقبة الحيوية، حتى تماثلت للشفاء بعد مرور 14 يوماً، وغادرت المركز وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

نجحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ممثلةً في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة وبفضل من الله عز وجل في معالجة مريضة تبلغ من العمر (105) أعوام أصيبت بفيروس كورونا (covid-19).

مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض يعلن تعافي مريضة عمرها 105 أعوام من كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-13 نجحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ممثلةً في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة وبفضل من الله عز وجل في معالجة مريضة تبلغ من العمر (105) أعوام أصيبت بفيروس كورونا (covid-19). وكانت المريضة قد أدخلت إلى الطوارئ، وبعد عمل الإجراءات التشخيصية تبين أنها تعاني من ضيق في التنفس واضطرابات في نبضات القلب، فأدخلت إلى العناية المركزة القلبية في الجناح المخصص للمصابين بفيروس كورونا في المركز، وتم إعطاؤها العلاج اللازم تحت المراقبة الحيوية، حتى تماثلت للشفاء بعد مرور 14 يوماً، وغادرت المركز وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 02:44 PM

مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض يعلن تعافي مريضة عمرها 105 أعوام من كورونا المعمرة تماثلت للشفاء بعد مرور 14 يوماً وغادرت المركز وهي بصحة جيدة ولله الحمد





A A A





5 مشاركة

نجحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ممثلةً في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة وبفضل من الله عز وجل في معالجة مريضة تبلغ من العمر (105) أعوام أصيبت بفيروس كورونا (covid-19).

وكانت المريضة قد أدخلت إلى الطوارئ، وبعد عمل الإجراءات التشخيصية تبين أنها تعاني من ضيق في التنفس واضطرابات في نبضات القلب، فأدخلت إلى العناية المركزة القلبية في الجناح المخصص للمصابين بفيروس كورونا في المركز، وتم إعطاؤها العلاج اللازم تحت المراقبة الحيوية، حتى تماثلت للشفاء بعد مرور 14 يوماً، وغادرت المركز وهي بصحة جيدة ولله الحمد.