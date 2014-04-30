تحقق الجهات الأمنية بشرطة المويه مع مقيم من جنسية سودانية عثر معه على مبلغ مالي يقارب 250 ألف ريال من دون إثباتات. وتفصيلاً؛ استوقفت إحدى دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة التابعة لنقطة المويه، في ساعات الصباح الأولى دينا من نوع إيسوزو بقيادة مقيم سوداني الجنسية بعد الاشتباه فيه. وبتفتيش الشخص والمركبة، عثر خلف مقعد المرافق على مبلغ مالي يقارب 250 ألف ريال في كيس نايلون مخفٍ خلف مركبة السائق، ولا يوجد أي سند أو إشارة إلى مصدر المبلغ. تم التحفظ على المقيم والمبلغ والمركبة، وسلمت جميعها بمحضر رسمي لشرطة المويه.

ربع مليون ريال مخفية في "دينا" تُحيل مقيمًا إلى الجهات الأمنية بالمويه أحمد العبدالله سبق 2018-04-30 تحقق الجهات الأمنية بشرطة المويه مع مقيم من جنسية سودانية عثر معه على مبلغ مالي يقارب 250 ألف ريال من دون إثباتات.



وتفصيلاً؛ استوقفت إحدى دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة التابعة لنقطة المويه، في ساعات الصباح الأولى دينا من نوع إيسوزو بقيادة مقيم سوداني الجنسية بعد الاشتباه فيه.



وبتفتيش الشخص والمركبة، عثر خلف مقعد المرافق على مبلغ مالي يقارب 250 ألف ريال في كيس نايلون مخفٍ خلف مركبة السائق، ولا يوجد أي سند أو إشارة إلى مصدر المبلغ.



تم التحفظ على المقيم والمبلغ والمركبة، وسلمت جميعها بمحضر رسمي لشرطة المويه.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439 01:07 AM

اخر تعديل 30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439 02:11 AM

ربع مليون ريال مخفية في "دينا" تُحيل مقيمًا إلى الجهات الأمنية بالمويه في كيس نايلون وبدون إثبات المصدر.. والتحفظ على المقيم والمبلغ والمركبة





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تحقق الجهات الأمنية بشرطة المويه مع مقيم من جنسية سودانية عثر معه على مبلغ مالي يقارب 250 ألف ريال من دون إثباتات.



وتفصيلاً؛ استوقفت إحدى دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة التابعة لنقطة المويه، في ساعات الصباح الأولى دينا من نوع إيسوزو بقيادة مقيم سوداني الجنسية بعد الاشتباه فيه.



وبتفتيش الشخص والمركبة، عثر خلف مقعد المرافق على مبلغ مالي يقارب 250 ألف ريال في كيس نايلون مخفٍ خلف مركبة السائق، ولا يوجد أي سند أو إشارة إلى مصدر المبلغ.



تم التحفظ على المقيم والمبلغ والمركبة، وسلمت جميعها بمحضر رسمي لشرطة المويه.