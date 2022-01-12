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"الحازمي" يستعرض استعدادات "تعليم الليث" لاستئناف الدراسة حضوريًا بالمرحلة الابتدائية

جولات تفقدية للتأكد من مدى جاهزية البيئة المدرسية والإجراءات الاحترازية لكورونا

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن استعدادها للعودة الحضورية بأكثر من ١٦،٥٠٠ ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية وفصول رياض الأطفال، والمقرر استئناف عودتهم حضوريًا لمدارسهم يوم الأحد ٢٠ / ٦ / ١٤٤٣هـ .

وكان مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، قد عقد ظهر اليوم الأربعاء اجتماعًا بحضور المساعدين وأعضاء وعضوات اللجنة الإشرافية لبرنامج العودة، حيث تم من خلاله مناقشة خطط وأعمال اللجنة، مهام فرق العمل، ومستوى جاهزية المدارس، وتوفر الأدوات الاحترازية والوقائية، وملف النقل المدرسي.

وطالب "الحازمي" بالاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس، وجعلها مكانًا ملائمًا ومناسبًا وجاذبًا للعودة الحضورية الآمنة للمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، بعد انقطاع عامين عن الدراسة الحضورية، وضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والصحة والبيئة التربوية والتعليمية الجاذبة للتعلم، وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية»، والانتهاء من كل خطط الاستعداد التعليمية والإرشادية والإشرافية والصحية والإعلامية والتقنية والفنية في ضوء البرنامج الزمني المحدد.

وأشاد بدور الأسر وأولياء الأمور بأهمية شراكتهم مع المدارس في تهيئة أبنائهم للدراسة الحضورية، لاستمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات، حضوريًا ومدمجًا، مع الاهتمام بتوفير الرعاية النفسية والتربوية والاجتماعية المناسبة لهم.

وفي السياق ذاته بدأت الفرق الإشرافية المكلفة من إدارة شؤون المباني والصيانة، والفرق الإشرافية بمكاتب التعليم، في تنفيذ خطط الجولات الميدانية والمتابعة اليومية بشكل مستمر للأعمال المنفذة في المدارس، وذلك من خلال جولات تفقدية؛ للتأكد من مدى جاهزيتها البيئة المدرسية والصفية، وتوفر الأدوات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

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"الحازمي" يستعرض استعدادات "تعليم الليث" لاستئناف الدراسة حضوريًا بالمرحلة الابتدائية
سبق

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن استعدادها للعودة الحضورية بأكثر من ١٦،٥٠٠ ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية وفصول رياض الأطفال، والمقرر استئناف عودتهم حضوريًا لمدارسهم يوم الأحد ٢٠ / ٦ / ١٤٤٣هـ .

وكان مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، قد عقد ظهر اليوم الأربعاء اجتماعًا بحضور المساعدين وأعضاء وعضوات اللجنة الإشرافية لبرنامج العودة، حيث تم من خلاله مناقشة خطط وأعمال اللجنة، مهام فرق العمل، ومستوى جاهزية المدارس، وتوفر الأدوات الاحترازية والوقائية، وملف النقل المدرسي.

وطالب "الحازمي" بالاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس، وجعلها مكانًا ملائمًا ومناسبًا وجاذبًا للعودة الحضورية الآمنة للمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، بعد انقطاع عامين عن الدراسة الحضورية، وضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والصحة والبيئة التربوية والتعليمية الجاذبة للتعلم، وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية»، والانتهاء من كل خطط الاستعداد التعليمية والإرشادية والإشرافية والصحية والإعلامية والتقنية والفنية في ضوء البرنامج الزمني المحدد.

وأشاد بدور الأسر وأولياء الأمور بأهمية شراكتهم مع المدارس في تهيئة أبنائهم للدراسة الحضورية، لاستمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات، حضوريًا ومدمجًا، مع الاهتمام بتوفير الرعاية النفسية والتربوية والاجتماعية المناسبة لهم.

وفي السياق ذاته بدأت الفرق الإشرافية المكلفة من إدارة شؤون المباني والصيانة، والفرق الإشرافية بمكاتب التعليم، في تنفيذ خطط الجولات الميدانية والمتابعة اليومية بشكل مستمر للأعمال المنفذة في المدارس، وذلك من خلال جولات تفقدية؛ للتأكد من مدى جاهزيتها البيئة المدرسية والصفية، وتوفر الأدوات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
10:25 PM

"الحازمي" يستعرض استعدادات "تعليم الليث" لاستئناف الدراسة حضوريًا بالمرحلة الابتدائية

جولات تفقدية للتأكد من مدى جاهزية البيئة المدرسية والإجراءات الاحترازية لكورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن استعدادها للعودة الحضورية بأكثر من ١٦،٥٠٠ ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية وفصول رياض الأطفال، والمقرر استئناف عودتهم حضوريًا لمدارسهم يوم الأحد ٢٠ / ٦ / ١٤٤٣هـ .

وكان مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، قد عقد ظهر اليوم الأربعاء اجتماعًا بحضور المساعدين وأعضاء وعضوات اللجنة الإشرافية لبرنامج العودة، حيث تم من خلاله مناقشة خطط وأعمال اللجنة، مهام فرق العمل، ومستوى جاهزية المدارس، وتوفر الأدوات الاحترازية والوقائية، وملف النقل المدرسي.

وطالب "الحازمي" بالاهتمام بتهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس، وجعلها مكانًا ملائمًا ومناسبًا وجاذبًا للعودة الحضورية الآمنة للمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، بعد انقطاع عامين عن الدراسة الحضورية، وضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والصحة والبيئة التربوية والتعليمية الجاذبة للتعلم، وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، المعتمدة من هيئة الصحة العامة «وقاية»، والانتهاء من كل خطط الاستعداد التعليمية والإرشادية والإشرافية والصحية والإعلامية والتقنية والفنية في ضوء البرنامج الزمني المحدد.

وأشاد بدور الأسر وأولياء الأمور بأهمية شراكتهم مع المدارس في تهيئة أبنائهم للدراسة الحضورية، لاستمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات، حضوريًا ومدمجًا، مع الاهتمام بتوفير الرعاية النفسية والتربوية والاجتماعية المناسبة لهم.

وفي السياق ذاته بدأت الفرق الإشرافية المكلفة من إدارة شؤون المباني والصيانة، والفرق الإشرافية بمكاتب التعليم، في تنفيذ خطط الجولات الميدانية والمتابعة اليومية بشكل مستمر للأعمال المنفذة في المدارس، وذلك من خلال جولات تفقدية؛ للتأكد من مدى جاهزيتها البيئة المدرسية والصفية، وتوفر الأدوات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

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