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"الزوين" يستعرض مشاريع "المياه الوطنية" الجاري تنفيذها بمحافظة تيماء

ناقش مع "يماني" احتياجاتها من الخدمات التنموية وسبل الارتقاء بمستوياتها

التقى وكيل محافظة تيماء محمد بن متروك الزوين اليوم بمكتبه بالمحافظة رئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس أيمن يوسف يماني ونائبه المهندس عبدالقادر بن محمد صفدر.

وفي بداية اللقاء رحب الزوين بمنسوبي شركة المياه الوطنية، بعدها تم مناقشة احتياجات المحافظة من الخدمات التنموية وبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الشركة للمستفيدين.

كما تم الاطلاع خلال اللقاء على المشاريع الجارية والتي يبلغ إجمالي قيمتها ( ٩٧٦. ٦٧١. ٤٣ ) مليون ريال، وتم تزويد وكيل المحافظة بنسخة من دليل منظم المياه.

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"الزوين" يستعرض مشاريع "المياه الوطنية" الجاري تنفيذها بمحافظة تيماء
سبق

التقى وكيل محافظة تيماء محمد بن متروك الزوين اليوم بمكتبه بالمحافظة رئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس أيمن يوسف يماني ونائبه المهندس عبدالقادر بن محمد صفدر.

وفي بداية اللقاء رحب الزوين بمنسوبي شركة المياه الوطنية، بعدها تم مناقشة احتياجات المحافظة من الخدمات التنموية وبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الشركة للمستفيدين.

كما تم الاطلاع خلال اللقاء على المشاريع الجارية والتي يبلغ إجمالي قيمتها ( ٩٧٦. ٦٧١. ٤٣ ) مليون ريال، وتم تزويد وكيل المحافظة بنسخة من دليل منظم المياه.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
07:19 PM

"الزوين" يستعرض مشاريع "المياه الوطنية" الجاري تنفيذها بمحافظة تيماء

ناقش مع "يماني" احتياجاتها من الخدمات التنموية وسبل الارتقاء بمستوياتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - تيماء
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التقى وكيل محافظة تيماء محمد بن متروك الزوين اليوم بمكتبه بالمحافظة رئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس أيمن يوسف يماني ونائبه المهندس عبدالقادر بن محمد صفدر.

وفي بداية اللقاء رحب الزوين بمنسوبي شركة المياه الوطنية، بعدها تم مناقشة احتياجات المحافظة من الخدمات التنموية وبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الشركة للمستفيدين.

كما تم الاطلاع خلال اللقاء على المشاريع الجارية والتي يبلغ إجمالي قيمتها ( ٩٧٦. ٦٧١. ٤٣ ) مليون ريال، وتم تزويد وكيل المحافظة بنسخة من دليل منظم المياه.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,638
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,509
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,814
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,695

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