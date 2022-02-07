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ردم بئر مكشوفة على الطريق الدائري بالعاصمة المقدسة قرب سكان العسيلة

بمشاركة الدفاع المدني.. بعدما كانت تشكل خطورة لقربها من النطاق السكني

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع الداخلية والبلدية والصحة في ردم "بئر مكشوفة غير معروف صاحبها على الطريق الدائري الرابع جهة العسيلة؛ إثر بلاغ أحد المواطنين، وتم الردم حيث كانت تشكل خطورة، ولا سيما أنها قريبة من النطاق السكني".

وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد القرني: تم ردم البئر وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار المكشوفة" بقيادة رئيس قسم المياه المهندس سمير السليهبي، وبمشاركة جهات الاختصاص (الدفاع المدني وإمارة المنطقة والبلدية)، وقد تم اتخاذ اللازم وردم البئر، بمشاركة جهات الاختصاص.

من ناحيته، ذكر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي أن الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية، من خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/.

وأضاف: على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ردم بئر مكشوفة على الطريق الدائري بالعاصمة المقدسة قرب سكان العسيلة
سبق

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع الداخلية والبلدية والصحة في ردم "بئر مكشوفة غير معروف صاحبها على الطريق الدائري الرابع جهة العسيلة؛ إثر بلاغ أحد المواطنين، وتم الردم حيث كانت تشكل خطورة، ولا سيما أنها قريبة من النطاق السكني".

وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد القرني: تم ردم البئر وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار المكشوفة" بقيادة رئيس قسم المياه المهندس سمير السليهبي، وبمشاركة جهات الاختصاص (الدفاع المدني وإمارة المنطقة والبلدية)، وقد تم اتخاذ اللازم وردم البئر، بمشاركة جهات الاختصاص.

من ناحيته، ذكر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي أن الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية، من خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/.

وأضاف: على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
02:49 PM

ردم بئر مكشوفة على الطريق الدائري بالعاصمة المقدسة قرب سكان العسيلة

بمشاركة الدفاع المدني.. بعدما كانت تشكل خطورة لقربها من النطاق السكني

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,141

نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع الداخلية والبلدية والصحة في ردم "بئر مكشوفة غير معروف صاحبها على الطريق الدائري الرابع جهة العسيلة؛ إثر بلاغ أحد المواطنين، وتم الردم حيث كانت تشكل خطورة، ولا سيما أنها قريبة من النطاق السكني".

وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد القرني: تم ردم البئر وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار المكشوفة" بقيادة رئيس قسم المياه المهندس سمير السليهبي، وبمشاركة جهات الاختصاص (الدفاع المدني وإمارة المنطقة والبلدية)، وقد تم اتخاذ اللازم وردم البئر، بمشاركة جهات الاختصاص.

من ناحيته، ذكر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي أن الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية، من خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/.

وأضاف: على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

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