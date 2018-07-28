حادث مروري يُنهي حياة شخص ويُصيب 3 بطريق الطائف - الباحة

مستشفى القريع بني مالك العام يعلن حالة استنفار عقب ورود البلاغ

أنهى حادث مروري حياة شخص، وخلّفَ ثلاث إصابات، على طريق الطائف - الباحة السياحي، فيما أعلن مستشفى القريع بني مالك العام مساء اليوم، حالة استنفار عقب ورود البلاغ، وتم استقبال الحالات وإجراء اللازم كل على حسب حالته.

وأكد متحدث صحة الطائف سراج الحميدان، استقبال المستشفى ثلاث إصابات نتيجة الحادث.

وقال الحميدان: أجريت الإسعافات الأولية للمصابين، وتم تحويل حالة واحدة لمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف لاستكمال تقديم الخدمات العلاجية له، وذلك بعد تقديم الإسعافات الأولية بمستشفى القريع بني مالك، فيما جرى تنويم حالتين بالمستشفى، وإيداع جثمان المتوفى ثلاجة المستشفى.