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اختتام اجتماع مجموعة الرؤية "روسيا والعالم الإسلامي" في جدة

بعد يومين من الاجتماعات.. اشتملت على 4 جلسات و10 كلمات

اختتمت، أمس في جدة، أعمال اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، تحت عنوان "الحوار وآفاق التعاون"، بجولة على أبرز الأماكن السياحية والثقافية بجدة.

وانطلقت الفعاليات الأربعاء الماضي، حيث افتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بكلمة ألقاها نيابةً عنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وألقيت 10 كلمات وفقاً للبرنامج المعدّ، واشتمل البرنامج على أربع جلسات، كانت الأولى مغلقة.

وأقام مندوب روسيا الاتحادية لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، رمضان عبداللطيفوف، مساء أمس الخميس، استقبالاً ومأدبة عشاء للمشاركين.

ويغادر المشاركون مدينة جدة، اليوم الجمعة، بعد أداء المسلمين منهم العمرة، أمس الخميس، وبعد حضورهم الاجتماع الذي استمر على مدى يومين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام اجتماع مجموعة الرؤية "روسيا والعالم الإسلامي" في جدة
سبق

اختتمت، أمس في جدة، أعمال اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، تحت عنوان "الحوار وآفاق التعاون"، بجولة على أبرز الأماكن السياحية والثقافية بجدة.

وانطلقت الفعاليات الأربعاء الماضي، حيث افتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بكلمة ألقاها نيابةً عنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وألقيت 10 كلمات وفقاً للبرنامج المعدّ، واشتمل البرنامج على أربع جلسات، كانت الأولى مغلقة.

وأقام مندوب روسيا الاتحادية لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، رمضان عبداللطيفوف، مساء أمس الخميس، استقبالاً ومأدبة عشاء للمشاركين.

ويغادر المشاركون مدينة جدة، اليوم الجمعة، بعد أداء المسلمين منهم العمرة، أمس الخميس، وبعد حضورهم الاجتماع الذي استمر على مدى يومين.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
03:18 PM

اختتام اجتماع مجموعة الرؤية "روسيا والعالم الإسلامي" في جدة

بعد يومين من الاجتماعات.. اشتملت على 4 جلسات و10 كلمات

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عبدالله الراجحي - جدة
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اختتمت، أمس في جدة، أعمال اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، تحت عنوان "الحوار وآفاق التعاون"، بجولة على أبرز الأماكن السياحية والثقافية بجدة.

وانطلقت الفعاليات الأربعاء الماضي، حيث افتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بكلمة ألقاها نيابةً عنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وألقيت 10 كلمات وفقاً للبرنامج المعدّ، واشتمل البرنامج على أربع جلسات، كانت الأولى مغلقة.

وأقام مندوب روسيا الاتحادية لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، رمضان عبداللطيفوف، مساء أمس الخميس، استقبالاً ومأدبة عشاء للمشاركين.

ويغادر المشاركون مدينة جدة، اليوم الجمعة، بعد أداء المسلمين منهم العمرة، أمس الخميس، وبعد حضورهم الاجتماع الذي استمر على مدى يومين.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,865
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,365
38 مليار ..

38 مليار ..

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