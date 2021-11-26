اختتام اجتماع مجموعة الرؤية "روسيا والعالم الإسلامي" في جدة

بعد يومين من الاجتماعات.. اشتملت على 4 جلسات و10 كلمات

اختتمت، أمس في جدة، أعمال اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، تحت عنوان "الحوار وآفاق التعاون"، بجولة على أبرز الأماكن السياحية والثقافية بجدة.

وانطلقت الفعاليات الأربعاء الماضي، حيث افتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بكلمة ألقاها نيابةً عنه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وألقيت 10 كلمات وفقاً للبرنامج المعدّ، واشتمل البرنامج على أربع جلسات، كانت الأولى مغلقة.

وأقام مندوب روسيا الاتحادية لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، رمضان عبداللطيفوف، مساء أمس الخميس، استقبالاً ومأدبة عشاء للمشاركين.

ويغادر المشاركون مدينة جدة، اليوم الجمعة، بعد أداء المسلمين منهم العمرة، أمس الخميس، وبعد حضورهم الاجتماع الذي استمر على مدى يومين.