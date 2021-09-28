تذاكر كأس العرب FIFA تطرح غدًا.. وإطلاق "بطاقة المشجع" لحضور المباريات

تُقام منافساتها في قطر بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب FIFA عبر موقعه الإلكتروني: FIFA.com/tickets ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء (عند الساعة الـ 00 : 12 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة)، وذلك وفق أسبقية الشراء.

وستشهد البطولة العربية المرتقبة الإعلان عن جاهزية اثنين من ملاعب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وهما ملعب البيت الذي سيستضيف مباراتي الافتتاح والنهائي، وملعب راس أبو عبود، أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال.

بينما أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر، عن تطبيق نظام بطاقة المشجع خلال بطولة كأس العرب القادمة، حيث سيتعين على جميع حاملي تذاكر المباريات الحصول على بطاقة المشجع الإلزامية للدخول إلى ملاعب البطولة، وهي بطاقة تعريف ذكية ستتيح للمشجعين إمكانية استخدام وسائل النقل العام بالمجان خلال أيام المباريات، كما سيجري طرح تطبيق للهواتف الذكية قبل بدء منافسات البطولة، بهدف تعزيز تجربة المشجعين في دولة قطر.

وقالت مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، مريم المفتاح: "يعد البدء بتفعيل بطاقة المشجع خطوة مهمة داعمة لجهودنا الرامية لتقديم تجربة استثنائية لا تُنسى لكل المشجعين والزوار المتوقع قدومهم إلى قطر".

وأضافت: "ستمثل بطولة كأس العرب FIFA فرصة ذهبية للارتقاء بالاستعدادات لاستضافة مونديال قطر 2022، ومن بينها خدمات بطاقة المشجع التي سنقوم بتقييم فعاليتها بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العرب".

ويتعين على المشجعين الراغبين في حضور منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021 التقدم للحصول على بطاقة المشجع بمجرد دفع قيمة تذاكرهم واستلام رقم طلب الشراء عبر البريد الإلكتروني، حيث تتوفر تذاكر المباريات بشكل حصري على الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets والذي يتيح للمشجعين الاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل حول أسعار التذاكر، وسيكون بمقدور المشجعين تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة المشجع ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء عبر الموقع الإلكتروني: FAC21.qa.

ويتطلب إصدار بطاقة المشجع عبر الإنترنت تقديم نسخة عن جواز سفر أو بطاقة هوية شخصية سارية، بالإضافة إلى تذكرة مباراة، علاوة على رقم التأكيد، ويتعين على أولياء أمور المشجعين ممن تقل أعمارهم عن 14 عامًا تقديم طلب الحصول على بطاقة المشجع نيابة عن أبنائهم وبمجرد الموافقة على طلب إصدار بطاقة المشجع، بإمكان المشجع التوجّه لاستلام بطاقته من مركز الدوحة للمعارض أو مطار حمد الدولي.

يُذكر أن، بطولة كأس العرب 2021، هي النسخة العاشرة لبطولات كأس العرب للمنتخبات التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث التي ستُقام منافسات النسخة العاشرة بتنظيم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر القادمين، ويتنافس فيها 16 منتخبًا عربيًا (قطر – العراق – عمان – البحرين – تونس – الإمارات – سوريا – موريتانيا – المغرب – السعودية – الأردن – فلسطين – الجزائر – مصر – لبنان – السودان)، وذلك للفوز بلقب بطل كأس العرب.