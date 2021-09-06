النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جود الإسكان" تكرّم الجمعيات المتميزة.. وجهات حكومية تتفاعل

الحملة الخيرية انطلقت بعبارة "يبدأ السيل بقطرة".. وهذه آثارها

احتفت منصة جود الإسكان باليوم العالمي للعمل الخيري من خلال تحفيز أصحاب العطاءات الخيرية على سد احتياجات الأسر الأشد احتياجًا للدعم السكني، من خلال حساب المنصة التواصلي على شبكة تويتر (@joodeskan).

وانطلقت الحملة الخيرية، التي دشنتها "جود الإسكان" في هذه المناسبة بعبارة "يبدأ السيل بقطرة"، مستقطبة تفاعلًا واسعًا من المهتمين من الأفراد والمنظمات، نتج عنها تبَنّي عدد من الجهات الحكومية لعدد من حالات الدعم السكني للأسر المحتاجة.

وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تفاعل منسوبوها مع الحملة ست جهات، هي "وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة الغذاء والدواء، ولجنة المساهمات العقارية، وصندوق التنمية العقارية".

وشمل الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الخيري تكريم أفضل 10 جمعيات شريكة من بين أكثر من 253 جمعية على مستوى المملكة كانت فاعلة في تأمين احتياجات الأسر الباحثة عن الأمان السكني من خلال منصة جود الإسكان.
وتم تكريم عدد من الجمعيات الفاعلة، وهي "جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة، وجمعية منازل بعسير، وجمعية البر بالرياض -فرع الشمال-، وجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم، وجمعية الإمام محمد بن سعود بالدرعية، وجمعية الحناكية الخيرية، وجمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن، وجمعية الجوف للإسكان، وجمعية البر الخيرية بصبيا، وجمعية طريف الخيرية".

ويُعد اليوم العالمي للعمل الخيري إحدى المناسبات الدولية السنوية الهادفة إلى التذكير بالفئات الأضعف في المجتمعات، وحَفْز الأفراد والمنظمات غير الربحية وجميع أصحاب العلاقة في أنحاء العالم على تقديم يد العون والمساعدة من خلال التطوع والأنشطة الخيرية.

وكانت المنصة قد حظيت منذ انطلاقتها بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قدره 100 مليون ريال ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قدره 50 مليون ريال، تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي، تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان".

وتُعد "جود الإسكان" إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم يد العون إلى الأسر الباحثة عن الأمان السكني، وفق آلية محوكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"جود الإسكان" تكرّم الجمعيات المتميزة.. وجهات حكومية تتفاعل
سبق

احتفت منصة جود الإسكان باليوم العالمي للعمل الخيري من خلال تحفيز أصحاب العطاءات الخيرية على سد احتياجات الأسر الأشد احتياجًا للدعم السكني، من خلال حساب المنصة التواصلي على شبكة تويتر (@joodeskan).

وانطلقت الحملة الخيرية، التي دشنتها "جود الإسكان" في هذه المناسبة بعبارة "يبدأ السيل بقطرة"، مستقطبة تفاعلًا واسعًا من المهتمين من الأفراد والمنظمات، نتج عنها تبَنّي عدد من الجهات الحكومية لعدد من حالات الدعم السكني للأسر المحتاجة.

وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تفاعل منسوبوها مع الحملة ست جهات، هي "وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة الغذاء والدواء، ولجنة المساهمات العقارية، وصندوق التنمية العقارية".

وشمل الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الخيري تكريم أفضل 10 جمعيات شريكة من بين أكثر من 253 جمعية على مستوى المملكة كانت فاعلة في تأمين احتياجات الأسر الباحثة عن الأمان السكني من خلال منصة جود الإسكان.
وتم تكريم عدد من الجمعيات الفاعلة، وهي "جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة، وجمعية منازل بعسير، وجمعية البر بالرياض -فرع الشمال-، وجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم، وجمعية الإمام محمد بن سعود بالدرعية، وجمعية الحناكية الخيرية، وجمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن، وجمعية الجوف للإسكان، وجمعية البر الخيرية بصبيا، وجمعية طريف الخيرية".

ويُعد اليوم العالمي للعمل الخيري إحدى المناسبات الدولية السنوية الهادفة إلى التذكير بالفئات الأضعف في المجتمعات، وحَفْز الأفراد والمنظمات غير الربحية وجميع أصحاب العلاقة في أنحاء العالم على تقديم يد العون والمساعدة من خلال التطوع والأنشطة الخيرية.

وكانت المنصة قد حظيت منذ انطلاقتها بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قدره 100 مليون ريال ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قدره 50 مليون ريال، تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي، تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان".

وتُعد "جود الإسكان" إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم يد العون إلى الأسر الباحثة عن الأمان السكني، وفق آلية محوكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
03:18 PM

"جود الإسكان" تكرّم الجمعيات المتميزة.. وجهات حكومية تتفاعل

الحملة الخيرية انطلقت بعبارة "يبدأ السيل بقطرة".. وهذه آثارها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
362

احتفت منصة جود الإسكان باليوم العالمي للعمل الخيري من خلال تحفيز أصحاب العطاءات الخيرية على سد احتياجات الأسر الأشد احتياجًا للدعم السكني، من خلال حساب المنصة التواصلي على شبكة تويتر (@joodeskan).

وانطلقت الحملة الخيرية، التي دشنتها "جود الإسكان" في هذه المناسبة بعبارة "يبدأ السيل بقطرة"، مستقطبة تفاعلًا واسعًا من المهتمين من الأفراد والمنظمات، نتج عنها تبَنّي عدد من الجهات الحكومية لعدد من حالات الدعم السكني للأسر المحتاجة.

وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تفاعل منسوبوها مع الحملة ست جهات، هي "وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة الغذاء والدواء، ولجنة المساهمات العقارية، وصندوق التنمية العقارية".

وشمل الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الخيري تكريم أفضل 10 جمعيات شريكة من بين أكثر من 253 جمعية على مستوى المملكة كانت فاعلة في تأمين احتياجات الأسر الباحثة عن الأمان السكني من خلال منصة جود الإسكان.
وتم تكريم عدد من الجمعيات الفاعلة، وهي "جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة، وجمعية منازل بعسير، وجمعية البر بالرياض -فرع الشمال-، وجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم، وجمعية الإمام محمد بن سعود بالدرعية، وجمعية الحناكية الخيرية، وجمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن، وجمعية الجوف للإسكان، وجمعية البر الخيرية بصبيا، وجمعية طريف الخيرية".

ويُعد اليوم العالمي للعمل الخيري إحدى المناسبات الدولية السنوية الهادفة إلى التذكير بالفئات الأضعف في المجتمعات، وحَفْز الأفراد والمنظمات غير الربحية وجميع أصحاب العلاقة في أنحاء العالم على تقديم يد العون والمساعدة من خلال التطوع والأنشطة الخيرية.

وكانت المنصة قد حظيت منذ انطلاقتها بدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قدره 100 مليون ريال ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قدره 50 مليون ريال، تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي، تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة "جود الإسكان".

وتُعد "جود الإسكان" إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم يد العون إلى الأسر الباحثة عن الأمان السكني، وفق آلية محوكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,444
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,568
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,797
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,827

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة