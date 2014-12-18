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الرياض تحتضن أكبر حدث تقني في العالم خلال فبراير القادم

معرض "LEAP" يهدف لربط الرواد مع قادة الأعمال والمستثمرين

تستضيف المملكة العربية السعودية، خلال فبراير 2022، أكبر حدث تقني على الإطلاق يجمع مجتمع التكنولوجيا العالمي لمواجهة أكبر التحديات الاجتماعية والثقافية في العالم.

ويُقام معرض "LEAP" في الفترة من 1 إلى 3 فبراير العام المقبل في الرياض، ومن المقرر أن يصبح منصة عالمية للتكنولوجيا والابتكارات، ويربط الرواد مع قادة الأعمال والمستثمرين.

وسيستعرض المعرض قصصًا ملهمة لأشخاص مثل ستيفن بارتليت رائد الأعمال الشهير، وأسطورتي كرة القدم روبرتو كارلوس ولويس فيجو.

ووفقًا لموقع "the fintechtimes"؛ سيحضر الحدث متحدثون من جميع أنحاء العالم؛ بما في ذلك يوجين كاسبيرسكي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "Kaspersky"، وراغو راغورام الرئيس التنفيذي لشركة "VMware"، ومسؤولون من مجموعة هيونداي موتور وماجيك ليب، إلى جانب مسؤولين سعوديين وعرب.

وينتظر أن تشارك إلى جانب الشركات العالمية في التكنولوجيا أكثر من 700 شركة ناشئة لتقديم عروض التقنية للمستقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض تحتضن أكبر حدث تقني في العالم خلال فبراير القادم
سبق

تستضيف المملكة العربية السعودية، خلال فبراير 2022، أكبر حدث تقني على الإطلاق يجمع مجتمع التكنولوجيا العالمي لمواجهة أكبر التحديات الاجتماعية والثقافية في العالم.

ويُقام معرض "LEAP" في الفترة من 1 إلى 3 فبراير العام المقبل في الرياض، ومن المقرر أن يصبح منصة عالمية للتكنولوجيا والابتكارات، ويربط الرواد مع قادة الأعمال والمستثمرين.

وسيستعرض المعرض قصصًا ملهمة لأشخاص مثل ستيفن بارتليت رائد الأعمال الشهير، وأسطورتي كرة القدم روبرتو كارلوس ولويس فيجو.

ووفقًا لموقع "the fintechtimes"؛ سيحضر الحدث متحدثون من جميع أنحاء العالم؛ بما في ذلك يوجين كاسبيرسكي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "Kaspersky"، وراغو راغورام الرئيس التنفيذي لشركة "VMware"، ومسؤولون من مجموعة هيونداي موتور وماجيك ليب، إلى جانب مسؤولين سعوديين وعرب.

وينتظر أن تشارك إلى جانب الشركات العالمية في التكنولوجيا أكثر من 700 شركة ناشئة لتقديم عروض التقنية للمستقبل.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
01:48 PM

الرياض تحتضن أكبر حدث تقني في العالم خلال فبراير القادم

معرض "LEAP" يهدف لربط الرواد مع قادة الأعمال والمستثمرين

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خالد علي - الرياض
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تستضيف المملكة العربية السعودية، خلال فبراير 2022، أكبر حدث تقني على الإطلاق يجمع مجتمع التكنولوجيا العالمي لمواجهة أكبر التحديات الاجتماعية والثقافية في العالم.

ويُقام معرض "LEAP" في الفترة من 1 إلى 3 فبراير العام المقبل في الرياض، ومن المقرر أن يصبح منصة عالمية للتكنولوجيا والابتكارات، ويربط الرواد مع قادة الأعمال والمستثمرين.

وسيستعرض المعرض قصصًا ملهمة لأشخاص مثل ستيفن بارتليت رائد الأعمال الشهير، وأسطورتي كرة القدم روبرتو كارلوس ولويس فيجو.

ووفقًا لموقع "the fintechtimes"؛ سيحضر الحدث متحدثون من جميع أنحاء العالم؛ بما في ذلك يوجين كاسبيرسكي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "Kaspersky"، وراغو راغورام الرئيس التنفيذي لشركة "VMware"، ومسؤولون من مجموعة هيونداي موتور وماجيك ليب، إلى جانب مسؤولين سعوديين وعرب.

وينتظر أن تشارك إلى جانب الشركات العالمية في التكنولوجيا أكثر من 700 شركة ناشئة لتقديم عروض التقنية للمستقبل.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,631
201,250 سيارة ..

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