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"الجوازات" تُصدر أكثر من 274 ألف قرار بحق مخالفين لأنظمة الإقامة وأمن الحدود

دعت المواطنين والمقيمين إلى عدم نقلهم أو تشغيلهم أو إيوائهم أو التستر عليهم

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بجوازات المناطق المختلفة (274،849) قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين ووافدين للمدة من (1 / 1 / 1442 هـ) حتى (13 / 11 / 1442 هـ) نظير مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة والتشهير والترحيل للمقيمين والوافدين المخالفين ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

وبيّنت أنه مَن يسهّل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يكون عرضة للعقوبات التي تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وشددت المديرية العامة للجوازات على جميع المواطنين والمقيمين التعاون معها من خلال الإبلاغ عن مخالفي أنظمة العمل وأمن الحدود بالاتصال على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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"الجوازات" تُصدر أكثر من 274 ألف قرار بحق مخالفين لأنظمة الإقامة وأمن الحدود
سبق

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بجوازات المناطق المختلفة (274،849) قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين ووافدين للمدة من (1 / 1 / 1442 هـ) حتى (13 / 11 / 1442 هـ) نظير مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة والتشهير والترحيل للمقيمين والوافدين المخالفين ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

وبيّنت أنه مَن يسهّل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يكون عرضة للعقوبات التي تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وشددت المديرية العامة للجوازات على جميع المواطنين والمقيمين التعاون معها من خلال الإبلاغ عن مخالفي أنظمة العمل وأمن الحدود بالاتصال على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
01:12 AM

"الجوازات" تُصدر أكثر من 274 ألف قرار بحق مخالفين لأنظمة الإقامة وأمن الحدود

دعت المواطنين والمقيمين إلى عدم نقلهم أو تشغيلهم أو إيوائهم أو التستر عليهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بجوازات المناطق المختلفة (274،849) قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين ووافدين للمدة من (1 / 1 / 1442 هـ) حتى (13 / 11 / 1442 هـ) نظير مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة والتشهير والترحيل للمقيمين والوافدين المخالفين ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد إلى عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

وبيّنت أنه مَن يسهّل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يكون عرضة للعقوبات التي تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وشددت المديرية العامة للجوازات على جميع المواطنين والمقيمين التعاون معها من خلال الإبلاغ عن مخالفي أنظمة العمل وأمن الحدود بالاتصال على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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