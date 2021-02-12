قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 8 مساجد مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة، بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال خمسة أيام 52 مسجداً تم فتح 38 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم. وبينت الوزارة، في تقرير صادر أنها باشرت اليوم الجمعة الثلاثين من شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت 10 إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين جاءت على النحو التالي: حالتان في مسجدين بمحافظة جدة وحالتان بمسجد بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وحالتان بمنطقة الرياض الأولى في مسجد بمحافظة المجمعة والثانية بمسجد بمحافظة ضرماء، وحالتان بمسجد بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير. وأهابت وزارة الشؤون الإسلامية، في ختام بيانها بالجميع بأهمية العمل بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.

"الشؤون الإسلامية" تغلق اليوم 8 مساجد بمناطق المملكة بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين عبدالله العنزي سبق 2021-02-12 قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 8 مساجد مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة، بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال خمسة أيام 52 مسجداً تم فتح 38 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة، في تقرير صادر أنها باشرت اليوم الجمعة الثلاثين من شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت 10 إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين جاءت على النحو التالي: حالتان في مسجدين بمحافظة جدة وحالتان بمسجد بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وحالتان بمنطقة الرياض الأولى في مسجد بمحافظة المجمعة والثانية بمسجد بمحافظة ضرماء، وحالتان بمسجد بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير.

وأهابت وزارة الشؤون الإسلامية، في ختام بيانها بالجميع بأهمية العمل بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442 04:00 PM

اخر تعديل 12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442 05:45 PM

"الشؤون الإسلامية" تغلق اليوم 8 مساجد بمناطق المملكة بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين لليوم الخامس على التوالي.. بلغت 52 مسجداً والوزارة تدعو المصلين للتعاون معها للإبلاغ عن المخالفات





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قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 8 مساجد مؤقتاً بعدد من مناطق المملكة، بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال خمسة أيام 52 مسجداً تم فتح 38 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة، في تقرير صادر أنها باشرت اليوم الجمعة الثلاثين من شهر جمادى الآخرة لعام 1442هـ، الإغلاق المؤقت للمساجد بعد ثبوت 10 إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين جاءت على النحو التالي: حالتان في مسجدين بمحافظة جدة وحالتان بمسجد بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، وحالتان بمنطقة الرياض الأولى في مسجد بمحافظة المجمعة والثانية بمسجد بمحافظة ضرماء، وحالتان بمسجد بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير.

وأهابت وزارة الشؤون الإسلامية، في ختام بيانها بالجميع بأهمية العمل بالإجراءات الاحترازية والتعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933.