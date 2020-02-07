الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع جديدة في محافظة الجوف

بعد اشتباكه مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران

فرض الجيش اليمني سيطرته على مواقع جديدة في محافظة الجوف في الشمال الشرقي لليمن بعد اشتباكه مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأفاد مصدر عسكري يمني في تصريح لموقع "سبتمبر نت"؛ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بأن قوات الجيش مسنودة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، استعادت أمس عدداً من المواقع المهمة في جبهة "المحزمات"- غربي محافظة الجوف، وتمكنت قوات الجيش من تحرير "جبل قائمة حليف"، والمواقع المجاورة له، من ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران التي لاذت بالفرار، باتجاه جبال "الواغرة".

وأشار المصدر إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الإرهابية وتدمير آليات تابعة لها، مفيداً بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، دمّرت بعدد من الغارات الجوية، عربات تابعة للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات.