أمانة الرياض: مؤشر المنشآت غير المتقيّدة بالإجراءات الاحترازيّة يواصل الانخفاض

أغلقت 57 منشأة جديدة وقالت: سجّل أمس تراجعاً بنسبة 35 بالمائة عن اليوم الذي قبله

قالت أمانة الرياض، مساء أمس، إن مؤشر المنشآت غير المتقيّدة بالإجراءات الاحترازيّة واصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت أن المؤشر سجّل أمس، تراجعاً بنسبة ٣٥ بالمائة عن أمس الأول.

ونشرت "الأمانة" مقارنة للإغلاقات على مدى الأيام الـ 9 الماضية تُظهر أن المنشآت المغلقة كانت في 4 فبراير 128 منشأة مغلقة ووصلت أمس، إلى 57 منشأة.