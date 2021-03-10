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حساب المواطن: 92 مليار ريال إجمالي الدفعات منها 1.9 مليار ريال لدفعة مارس

بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.4 مليون ريال

أودع اليوم الأربعاء برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الأربعين 10.5 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.4 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته حوالى 92 مليار ريال، منها 683 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريالًا؛ فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 92%؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد؛ مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%؛ بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%، وشكّل الذكـور المستقلون 57% موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل؛ فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

حساب المواطن

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حساب المواطن: 92 مليار ريال إجمالي الدفعات منها 1.9 مليار ريال لدفعة مارس
سبق

أودع اليوم الأربعاء برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الأربعين 10.5 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.4 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته حوالى 92 مليار ريال، منها 683 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريالًا؛ فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 92%؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد؛ مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%؛ بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%، وشكّل الذكـور المستقلون 57% موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل؛ فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
12:52 PM

حساب المواطن: 92 مليار ريال إجمالي الدفعات منها 1.9 مليار ريال لدفعة مارس

بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.4 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودع اليوم الأربعاء برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الأربعين 10.5 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.4 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته حوالى 92 مليار ريال، منها 683 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريالًا؛ فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 92%؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد؛ مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%؛ بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%، وشكّل الذكـور المستقلون 57% موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل؛ فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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