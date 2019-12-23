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مدير شرطة النعيرية يدشن حملة "مكارم الأخلاق بتعاون" "الأمر بالمعروف"

"الثبيتي" شدد على دور الشراكات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى التوعوي

دشن مدير شرطة محافظة النعيرية العقيد علي بن صالح المطيري بمكتبه فعاليات حملة "مكارم الأخلاق " بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النعيرية الشيخ مبارك بن محمد القحطاني .

واستمع "المطيري " لشرح موجز عن الحملة وأهدافها وما تشتمل عليه من برامج توعوية تُعنى بأهمية التحلي بمكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة .

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، على أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة .

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والتي تأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – .

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مدير شرطة النعيرية يدشن حملة "مكارم الأخلاق بتعاون" "الأمر بالمعروف"
سبق

دشن مدير شرطة محافظة النعيرية العقيد علي بن صالح المطيري بمكتبه فعاليات حملة "مكارم الأخلاق " بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النعيرية الشيخ مبارك بن محمد القحطاني .

واستمع "المطيري " لشرح موجز عن الحملة وأهدافها وما تشتمل عليه من برامج توعوية تُعنى بأهمية التحلي بمكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة .

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، على أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة .

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والتي تأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – .

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
12:04 AM

مدير شرطة النعيرية يدشن حملة "مكارم الأخلاق بتعاون" "الأمر بالمعروف"

"الثبيتي" شدد على دور الشراكات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى التوعوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - النعيرية
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دشن مدير شرطة محافظة النعيرية العقيد علي بن صالح المطيري بمكتبه فعاليات حملة "مكارم الأخلاق " بحضور رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النعيرية الشيخ مبارك بن محمد القحطاني .

واستمع "المطيري " لشرح موجز عن الحملة وأهدافها وما تشتمل عليه من برامج توعوية تُعنى بأهمية التحلي بمكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة .

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، على أهمية دور الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية لنشر المحتوى الوقائي والتوعوي للحملات على أوسع نطاق بالمنطقة .

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والتي تأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – .

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