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العثور على 45 منشأة حجرية قديمة في منطقة #مشروع_البحر_الأحمر

يعود تاريخ المنشآت إلى 9 آلاف سنة وطولها 130 مترًا كانت تُستخدَم كمقابر

أعلنت شركة البحر الأحمر العثور على 45 منشأة حجرية قديمة في المنطقة.

وقالت الشركة عبر حسابها في تويتر: 45 منشأة حجرية قديمة من أصل 868 في السعودية، تم العثور عليها في منطقة #مشروع_البحر_الأحمر ، والتي توجد عادةً بالقرب من البراكين والواحات،

وأضافت: يعود تاريخ المنشآت إلى 9000 سنة، ويبلغ طولها 130م، كانت تستخدم كمقابر، محاجر حيوانية، أو لمعرفة الاتجاهات الجغرافية.

شركة البحر الأحمر للتطوير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العثور على 45 منشأة حجرية قديمة في منطقة #مشروع_البحر_الأحمر
سبق

أعلنت شركة البحر الأحمر العثور على 45 منشأة حجرية قديمة في المنطقة.

وقالت الشركة عبر حسابها في تويتر: 45 منشأة حجرية قديمة من أصل 868 في السعودية، تم العثور عليها في منطقة #مشروع_البحر_الأحمر ، والتي توجد عادةً بالقرب من البراكين والواحات،

وأضافت: يعود تاريخ المنشآت إلى 9000 سنة، ويبلغ طولها 130م، كانت تستخدم كمقابر، محاجر حيوانية، أو لمعرفة الاتجاهات الجغرافية.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
06:21 PM

العثور على 45 منشأة حجرية قديمة في منطقة #مشروع_البحر_الأحمر

يعود تاريخ المنشآت إلى 9 آلاف سنة وطولها 130 مترًا كانت تُستخدَم كمقابر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة البحر الأحمر العثور على 45 منشأة حجرية قديمة في المنطقة.

وقالت الشركة عبر حسابها في تويتر: 45 منشأة حجرية قديمة من أصل 868 في السعودية، تم العثور عليها في منطقة #مشروع_البحر_الأحمر ، والتي توجد عادةً بالقرب من البراكين والواحات،

وأضافت: يعود تاريخ المنشآت إلى 9000 سنة، ويبلغ طولها 130م، كانت تستخدم كمقابر، محاجر حيوانية، أو لمعرفة الاتجاهات الجغرافية.

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