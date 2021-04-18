العثور على 45 منشأة حجرية قديمة في منطقة #مشروع_البحر_الأحمر

يعود تاريخ المنشآت إلى 9 آلاف سنة وطولها 130 مترًا كانت تُستخدَم كمقابر

أعلنت شركة البحر الأحمر العثور على 45 منشأة حجرية قديمة في المنطقة.

وقالت الشركة عبر حسابها في تويتر: 45 منشأة حجرية قديمة من أصل 868 في السعودية، تم العثور عليها في منطقة #مشروع_البحر_الأحمر ، والتي توجد عادةً بالقرب من البراكين والواحات،

وأضافت: يعود تاريخ المنشآت إلى 9000 سنة، ويبلغ طولها 130م، كانت تستخدم كمقابر، محاجر حيوانية، أو لمعرفة الاتجاهات الجغرافية.