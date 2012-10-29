النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصبان": سياسات مواجهة تغير المناخ المتحيزة ضد النفط لا بد أن تُصحح

نوه بدور المملكة القيادي في إدارة تحالف "الأوبك"

شارك المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد الصبان افتراضياً في منتدى "النفط والغاز"، مناقشاً مع مجموعة من الخبراء دور تحالف أوبك في العقد الحالي 2020، والتحديات التي تواجه هذا التحالف، ودور جائحة كورونا في التأثير في الوصول إلى ذروة الطلب على النفط، أم أنها ذات تأثير مؤقت.

وأوضح الدكتور الصبان أن الدور القيادي للمملكة في إدارة أمور تحالف أوبك والوصول به إلى بر الأمان، سيتحقق بإذن الله".

وأبان الصبان أن سياسات مواجهة تغير المناخ المتحيزة ضد النفط لا بد أن يتم تصحيحها من أجل عدم تحويل عبء مواجهة تغير المناخ الاقتصادي إلى الدول المصدرة للنفط، ولا بد وكما نادى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تكون هنالك شمولية بحيث لا تقتصر المواجهة على ثاني أكسي الكربون فقط، وإنما جميع غازات الاحتباس الحراري وفي جميع القطاعات الاقتصادية وليس في قطاع الطاقة فقط".

واختتم: "السعودية والدول النفطية الأخرى مستعدة لتحمل نصيبها العادل فقط، ولا تقبل اتجاه بعض الدول المستهلكة للنفط بالتحيز ضده وبصورة مكشوفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصبان": سياسات مواجهة تغير المناخ المتحيزة ضد النفط لا بد أن تُصحح
سبق

شارك المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد الصبان افتراضياً في منتدى "النفط والغاز"، مناقشاً مع مجموعة من الخبراء دور تحالف أوبك في العقد الحالي 2020، والتحديات التي تواجه هذا التحالف، ودور جائحة كورونا في التأثير في الوصول إلى ذروة الطلب على النفط، أم أنها ذات تأثير مؤقت.

وأوضح الدكتور الصبان أن الدور القيادي للمملكة في إدارة أمور تحالف أوبك والوصول به إلى بر الأمان، سيتحقق بإذن الله".

وأبان الصبان أن سياسات مواجهة تغير المناخ المتحيزة ضد النفط لا بد أن يتم تصحيحها من أجل عدم تحويل عبء مواجهة تغير المناخ الاقتصادي إلى الدول المصدرة للنفط، ولا بد وكما نادى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تكون هنالك شمولية بحيث لا تقتصر المواجهة على ثاني أكسي الكربون فقط، وإنما جميع غازات الاحتباس الحراري وفي جميع القطاعات الاقتصادية وليس في قطاع الطاقة فقط".

واختتم: "السعودية والدول النفطية الأخرى مستعدة لتحمل نصيبها العادل فقط، ولا تقبل اتجاه بعض الدول المستهلكة للنفط بالتحيز ضده وبصورة مكشوفة.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
05:53 PM

"الصبان": سياسات مواجهة تغير المناخ المتحيزة ضد النفط لا بد أن تُصحح

نوه بدور المملكة القيادي في إدارة تحالف "الأوبك"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,010

شارك المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد الصبان افتراضياً في منتدى "النفط والغاز"، مناقشاً مع مجموعة من الخبراء دور تحالف أوبك في العقد الحالي 2020، والتحديات التي تواجه هذا التحالف، ودور جائحة كورونا في التأثير في الوصول إلى ذروة الطلب على النفط، أم أنها ذات تأثير مؤقت.

وأوضح الدكتور الصبان أن الدور القيادي للمملكة في إدارة أمور تحالف أوبك والوصول به إلى بر الأمان، سيتحقق بإذن الله".

وأبان الصبان أن سياسات مواجهة تغير المناخ المتحيزة ضد النفط لا بد أن يتم تصحيحها من أجل عدم تحويل عبء مواجهة تغير المناخ الاقتصادي إلى الدول المصدرة للنفط، ولا بد وكما نادى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تكون هنالك شمولية بحيث لا تقتصر المواجهة على ثاني أكسي الكربون فقط، وإنما جميع غازات الاحتباس الحراري وفي جميع القطاعات الاقتصادية وليس في قطاع الطاقة فقط".

واختتم: "السعودية والدول النفطية الأخرى مستعدة لتحمل نصيبها العادل فقط، ولا تقبل اتجاه بعض الدول المستهلكة للنفط بالتحيز ضده وبصورة مكشوفة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,368
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,755
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,659
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,825

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة