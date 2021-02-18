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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

استشاري سعودي في الأمراض المعدية.. عودة السفر كاملاً "في هذا الوقت وهذه الحالة"

المناعة الجماعية هي الحل الواقعي

انتشرت العديد من التوقعات حول مواعيد عودة السفر الى سابق عهده قبل انتشار جائحة كورونا في العالم والمملكة، فالبعض يذكر حاجة العالم إلى سبع سنوات ليعود السفر كما كان، وفريق آخر يؤكد أنه لتعود صناعة السفر الدولية إلى وضعها الطبيعي تحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل.

ولكن البروفيسور السعودي المتخصص في الأمراض المعدية عبدالله العسيري وعبر اللقاء التلفزيوني في قناة روتانا خليجية "في الصورة" خالف هذه التوقعات وقال ضمن حوارهإن السفر لن يعود كما كان حتى نستطيع أن نقوم بعمل المناعة الجماعية في المملكة، وهي تعني تطعيم اكثر 70% من المواطنين والمقيمين وبعدد 28 مليون شخص وربما تتغير الأعداد حسب التطورات وهنا يمكن عودة السفر كما كان قبل الجائحة، وهذا يمكن أن يحدث في نهاية عام 2021 ويمكننا الوصول إلى هدف 70% من تطعيم المواطنين والمقيمين وفي أقل الأحوال نحتاج إلى عام كامل للعودة للسفر، وأما العودة الكاملة قبل الجائحة ففي أقصى تقدير نحتاج إلى عامين وسيكون الأمر عاديًا وينضم هذا الفيروس إلى عائلته "الأنفلونزا والزكام" ويكون أكثر انتشارًا ولكنه أقل ضررًا وربما غير مؤثر مثل "نزلة البرد "العادية.

من ناحية أخرى أفاد اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) بأن إعادة فتح الاقتصادات العالمية سيسير أبطأ من المتوقع في حالة استمرار القيود المستمرة على السفر مثل الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند وصولهم إلى وجهتهم وهو ما حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات على إعادة النظر فيه.

وأشار الاتحاد إلى أن تمهيد الطريق لعودة السفر الجوي يبدأ عن طريق فتح الأسواق المحلية عندما يجري التعافي من الفيروس، ولكن من غير المرجح أن تعود حركة الركاب العالمية إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2023 على الأقل.

البروفيسور السعودي المتخصص في الأمراض المعدية عبدالله  العسيري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري سعودي في الأمراض المعدية.. عودة السفر كاملاً "في هذا الوقت وهذه الحالة"
سبق

انتشرت العديد من التوقعات حول مواعيد عودة السفر الى سابق عهده قبل انتشار جائحة كورونا في العالم والمملكة، فالبعض يذكر حاجة العالم إلى سبع سنوات ليعود السفر كما كان، وفريق آخر يؤكد أنه لتعود صناعة السفر الدولية إلى وضعها الطبيعي تحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل.

ولكن البروفيسور السعودي المتخصص في الأمراض المعدية عبدالله العسيري وعبر اللقاء التلفزيوني في قناة روتانا خليجية "في الصورة" خالف هذه التوقعات وقال ضمن حوارهإن السفر لن يعود كما كان حتى نستطيع أن نقوم بعمل المناعة الجماعية في المملكة، وهي تعني تطعيم اكثر 70% من المواطنين والمقيمين وبعدد 28 مليون شخص وربما تتغير الأعداد حسب التطورات وهنا يمكن عودة السفر كما كان قبل الجائحة، وهذا يمكن أن يحدث في نهاية عام 2021 ويمكننا الوصول إلى هدف 70% من تطعيم المواطنين والمقيمين وفي أقل الأحوال نحتاج إلى عام كامل للعودة للسفر، وأما العودة الكاملة قبل الجائحة ففي أقصى تقدير نحتاج إلى عامين وسيكون الأمر عاديًا وينضم هذا الفيروس إلى عائلته "الأنفلونزا والزكام" ويكون أكثر انتشارًا ولكنه أقل ضررًا وربما غير مؤثر مثل "نزلة البرد "العادية.

من ناحية أخرى أفاد اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) بأن إعادة فتح الاقتصادات العالمية سيسير أبطأ من المتوقع في حالة استمرار القيود المستمرة على السفر مثل الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند وصولهم إلى وجهتهم وهو ما حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات على إعادة النظر فيه.

وأشار الاتحاد إلى أن تمهيد الطريق لعودة السفر الجوي يبدأ عن طريق فتح الأسواق المحلية عندما يجري التعافي من الفيروس، ولكن من غير المرجح أن تعود حركة الركاب العالمية إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2023 على الأقل.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
03:07 PM
اخر تعديل
18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
05:20 PM

استشاري سعودي في الأمراض المعدية.. عودة السفر كاملاً "في هذا الوقت وهذه الحالة"

المناعة الجماعية هي الحل الواقعي

A A A
خالد خليل - الرياض
4
6,944

انتشرت العديد من التوقعات حول مواعيد عودة السفر الى سابق عهده قبل انتشار جائحة كورونا في العالم والمملكة، فالبعض يذكر حاجة العالم إلى سبع سنوات ليعود السفر كما كان، وفريق آخر يؤكد أنه لتعود صناعة السفر الدولية إلى وضعها الطبيعي تحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل.

ولكن البروفيسور السعودي المتخصص في الأمراض المعدية عبدالله العسيري وعبر اللقاء التلفزيوني في قناة روتانا خليجية "في الصورة" خالف هذه التوقعات وقال ضمن حوارهإن السفر لن يعود كما كان حتى نستطيع أن نقوم بعمل المناعة الجماعية في المملكة، وهي تعني تطعيم اكثر 70% من المواطنين والمقيمين وبعدد 28 مليون شخص وربما تتغير الأعداد حسب التطورات وهنا يمكن عودة السفر كما كان قبل الجائحة، وهذا يمكن أن يحدث في نهاية عام 2021 ويمكننا الوصول إلى هدف 70% من تطعيم المواطنين والمقيمين وفي أقل الأحوال نحتاج إلى عام كامل للعودة للسفر، وأما العودة الكاملة قبل الجائحة ففي أقصى تقدير نحتاج إلى عامين وسيكون الأمر عاديًا وينضم هذا الفيروس إلى عائلته "الأنفلونزا والزكام" ويكون أكثر انتشارًا ولكنه أقل ضررًا وربما غير مؤثر مثل "نزلة البرد "العادية.

من ناحية أخرى أفاد اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) بأن إعادة فتح الاقتصادات العالمية سيسير أبطأ من المتوقع في حالة استمرار القيود المستمرة على السفر مثل الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند وصولهم إلى وجهتهم وهو ما حث الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات على إعادة النظر فيه.

وأشار الاتحاد إلى أن تمهيد الطريق لعودة السفر الجوي يبدأ عن طريق فتح الأسواق المحلية عندما يجري التعافي من الفيروس، ولكن من غير المرجح أن تعود حركة الركاب العالمية إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2023 على الأقل.

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