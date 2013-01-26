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أمانة الشرقية ترصد 5 مخالفات لـ"تدابير كورونا"

نفذت 955 جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 955 جولة رقابيةً، منها أربع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، وتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأسفرت الجولات عن تحرير خمس مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية.

وقامت الأمانة بتعقيم وتطهير 765 موقعاً بالمنطقة، باستخدام 141019 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 8363 طناً من النفايات، إضافة إلى إزالة 5960 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

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أمانة الشرقية ترصد 5 مخالفات لـ"تدابير كورونا"
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 955 جولة رقابيةً، منها أربع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، وتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأسفرت الجولات عن تحرير خمس مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية.

وقامت الأمانة بتعقيم وتطهير 765 موقعاً بالمنطقة، باستخدام 141019 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 8363 طناً من النفايات، إضافة إلى إزالة 5960 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
04:30 PM

أمانة الشرقية ترصد 5 مخالفات لـ"تدابير كورونا"

نفذت 955 جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 955 جولة رقابيةً، منها أربع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، وتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأسفرت الجولات عن تحرير خمس مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19" في الأسواق والمراكز التجارية.

وقامت الأمانة بتعقيم وتطهير 765 موقعاً بالمنطقة، باستخدام 141019 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 470 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفع 8363 طناً من النفايات، إضافة إلى إزالة 5960 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

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