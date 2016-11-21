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تقرير.. "الرخصة اللوجستية" ودورها في تحقيق مستهدفات استراتيجية 2030

تهدف لتطوير ورفع مؤشر الأداء اللوجستي وذلك في خطوة لتمكين القطاع

واصلت منظومة النقل والخدمات اللوجستية مهمّة تطوير قطاع الخدمات اللوجستية والارتقاء به وبخدماته، وتحسين العمل في القطاع والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي تعزز الاقتصاد المحلي وارتباطه بالسوق الدولية، وترسيخ مكانة المملكة الاستراتيجي بين باقي الدول كمركز لوجستي عالمي للحركة التجارية والاقتصادية، حيث أطلقت مؤخراً "الرخصة اللوجستية"، التي تهدف لتطوير ورفع مؤشر الأداء اللوجستي، وذلك في خطوة لتمكين القطاع ودمج جميع الأنشطة تحت مظلة واحدة.

وتم خلال الحفل تسليم 32 شركة الرخص اللوجستية، منها 10 محلية، حيث سيتم السماح للحاصلين عليها بالتخليص الجمركي والتخزين والتغليف، كما ستشمل الرخصة عدداً من المميزات التي ستوفرها للحاصلين عليها، وأبرزها تبسيط الإجراءات على الشركات في القطاع، مما سينعكس إيجاباً على جذب مستثمرين في القطاع الخاص من داخل وخارج المملكة.

وتتمثّل مهام الرخصة في عملها كوسيط للشحن البري والجوي والبحري والخطوط الحديدية، كما سيتم دمج عدد من الأنشطة المختلفة في نشاط واحد بالترخيص الموحد للخدمات اللوجستية، مما يسهّل العمل على جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، والشركات المستثمرة في مختلف أنماط النقل.

فيما ستؤدي الرخصة دوراً رئيساً ومحورياً في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال ما ستقدمه من دعم للجهات الحكومية وحلول وفرص استثمارية للقطاع الخاص، ووسطاء النقل وشركات الشحن، وذلك وفق توجهات ورؤية المملكة 2030.

وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الصعود بالمملكة لتكون من أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030، إضافةً إلى تطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم الصادرات والتجارة الإلكترونية وإعادة التصدير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقرير.. "الرخصة اللوجستية" ودورها في تحقيق مستهدفات استراتيجية 2030
سبق

واصلت منظومة النقل والخدمات اللوجستية مهمّة تطوير قطاع الخدمات اللوجستية والارتقاء به وبخدماته، وتحسين العمل في القطاع والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي تعزز الاقتصاد المحلي وارتباطه بالسوق الدولية، وترسيخ مكانة المملكة الاستراتيجي بين باقي الدول كمركز لوجستي عالمي للحركة التجارية والاقتصادية، حيث أطلقت مؤخراً "الرخصة اللوجستية"، التي تهدف لتطوير ورفع مؤشر الأداء اللوجستي، وذلك في خطوة لتمكين القطاع ودمج جميع الأنشطة تحت مظلة واحدة.

وتم خلال الحفل تسليم 32 شركة الرخص اللوجستية، منها 10 محلية، حيث سيتم السماح للحاصلين عليها بالتخليص الجمركي والتخزين والتغليف، كما ستشمل الرخصة عدداً من المميزات التي ستوفرها للحاصلين عليها، وأبرزها تبسيط الإجراءات على الشركات في القطاع، مما سينعكس إيجاباً على جذب مستثمرين في القطاع الخاص من داخل وخارج المملكة.

وتتمثّل مهام الرخصة في عملها كوسيط للشحن البري والجوي والبحري والخطوط الحديدية، كما سيتم دمج عدد من الأنشطة المختلفة في نشاط واحد بالترخيص الموحد للخدمات اللوجستية، مما يسهّل العمل على جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، والشركات المستثمرة في مختلف أنماط النقل.

فيما ستؤدي الرخصة دوراً رئيساً ومحورياً في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال ما ستقدمه من دعم للجهات الحكومية وحلول وفرص استثمارية للقطاع الخاص، ووسطاء النقل وشركات الشحن، وذلك وفق توجهات ورؤية المملكة 2030.

وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الصعود بالمملكة لتكون من أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030، إضافةً إلى تطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم الصادرات والتجارة الإلكترونية وإعادة التصدير.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
06:07 PM
اخر تعديل
21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
08:34 PM

تقرير.. "الرخصة اللوجستية" ودورها في تحقيق مستهدفات استراتيجية 2030

تهدف لتطوير ورفع مؤشر الأداء اللوجستي وذلك في خطوة لتمكين القطاع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت منظومة النقل والخدمات اللوجستية مهمّة تطوير قطاع الخدمات اللوجستية والارتقاء به وبخدماته، وتحسين العمل في القطاع والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي تعزز الاقتصاد المحلي وارتباطه بالسوق الدولية، وترسيخ مكانة المملكة الاستراتيجي بين باقي الدول كمركز لوجستي عالمي للحركة التجارية والاقتصادية، حيث أطلقت مؤخراً "الرخصة اللوجستية"، التي تهدف لتطوير ورفع مؤشر الأداء اللوجستي، وذلك في خطوة لتمكين القطاع ودمج جميع الأنشطة تحت مظلة واحدة.

وتم خلال الحفل تسليم 32 شركة الرخص اللوجستية، منها 10 محلية، حيث سيتم السماح للحاصلين عليها بالتخليص الجمركي والتخزين والتغليف، كما ستشمل الرخصة عدداً من المميزات التي ستوفرها للحاصلين عليها، وأبرزها تبسيط الإجراءات على الشركات في القطاع، مما سينعكس إيجاباً على جذب مستثمرين في القطاع الخاص من داخل وخارج المملكة.

وتتمثّل مهام الرخصة في عملها كوسيط للشحن البري والجوي والبحري والخطوط الحديدية، كما سيتم دمج عدد من الأنشطة المختلفة في نشاط واحد بالترخيص الموحد للخدمات اللوجستية، مما يسهّل العمل على جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، والشركات المستثمرة في مختلف أنماط النقل.

فيما ستؤدي الرخصة دوراً رئيساً ومحورياً في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال ما ستقدمه من دعم للجهات الحكومية وحلول وفرص استثمارية للقطاع الخاص، ووسطاء النقل وشركات الشحن، وذلك وفق توجهات ورؤية المملكة 2030.

وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الصعود بالمملكة لتكون من أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030، إضافةً إلى تطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم الصادرات والتجارة الإلكترونية وإعادة التصدير.

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