الإدارة الأمريكية: لدينا أدلة على ارتكاب تركيا جرائم حرب في سوريا

مسؤولون يحققون في استخدام أنقرة الفسفور الأبيض المحظور

كشف جيمس جيفري المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، اليوم (الأربعاء)، أن قوات أمريكية رأت أدلة على ارتكاب القوات التركية جرائم حرب في سوريا أثناء هجومها على الأكراد هناك.

واستدرك "جيفري" بالقول خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "لم نر أدلة شائعة على تطهير عرقي من تركيا لكن هناك تقارير عن وقائع عديدة لما تعتبر جرائم حرب"، وفقاً لـ"رويترز".

وأفاد المبعوث الخاص بأن مسؤولين أمريكيين يعكفون على بحث هذه التقارير وطالبوا بتفسير من الحكومة التركية.

وأضاف أن مسؤولين أمريكيين يحققون في تقرير بأن تركيا استخدمت الفسفور الأبيض الحارق المحظور أثناء هجومها.

جاء ذلك في ثاني يوم على التوالي يدلي خلاله "جيفري"، وماثيو بالمر النائب المساعد لوزير الخارجية الأمريكي، الذي يتولى ملفات من بينها العلاقات مع تركيا، بشهادتهما أمام الكونجرس الأمريكي.

وعارض مشرعون كثيرون من بينهم زملاء جمهوريون لـ"ترامب" وكذلك ديمقراطيون قرار الرئيس الأمريكي بسحب القوات من سوريا، مما أفسح المجال أمام القوات التركية لعبور الحدود لقتال القوات الكردية التي تساعد القوات الأمريكية منذ سنوات في محاربة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.