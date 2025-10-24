النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإدارة الأمريكية: لدينا أدلة على ارتكاب تركيا جرائم حرب في سوريا

مسؤولون يحققون في استخدام أنقرة الفسفور الأبيض المحظور

كشف جيمس جيفري المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، اليوم (الأربعاء)، أن قوات أمريكية رأت أدلة على ارتكاب القوات التركية جرائم حرب في سوريا أثناء هجومها على الأكراد هناك.

واستدرك "جيفري" بالقول خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "لم نر أدلة شائعة على تطهير عرقي من تركيا لكن هناك تقارير عن وقائع عديدة لما تعتبر جرائم حرب"، وفقاً لـ"رويترز".

وأفاد المبعوث الخاص بأن مسؤولين أمريكيين يعكفون على بحث هذه التقارير وطالبوا بتفسير من الحكومة التركية.

وأضاف أن مسؤولين أمريكيين يحققون في تقرير بأن تركيا استخدمت الفسفور الأبيض الحارق المحظور أثناء هجومها.

جاء ذلك في ثاني يوم على التوالي يدلي خلاله "جيفري"، وماثيو بالمر النائب المساعد لوزير الخارجية الأمريكي، الذي يتولى ملفات من بينها العلاقات مع تركيا، بشهادتهما أمام الكونجرس الأمريكي.

وعارض مشرعون كثيرون من بينهم زملاء جمهوريون لـ"ترامب" وكذلك ديمقراطيون قرار الرئيس الأمريكي بسحب القوات من سوريا، مما أفسح المجال أمام القوات التركية لعبور الحدود لقتال القوات الكردية التي تساعد القوات الأمريكية منذ سنوات في محاربة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا جيمس جيفري تركيا سوريا النائب المساعد لوزير الخارجية الأمريكي ماثيو بالمر الكونجرس الأمريكي الرئيس الأمريكي ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الإدارة الأمريكية: لدينا أدلة على ارتكاب تركيا جرائم حرب في سوريا
سبق

كشف جيمس جيفري المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، اليوم (الأربعاء)، أن قوات أمريكية رأت أدلة على ارتكاب القوات التركية جرائم حرب في سوريا أثناء هجومها على الأكراد هناك.

واستدرك "جيفري" بالقول خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "لم نر أدلة شائعة على تطهير عرقي من تركيا لكن هناك تقارير عن وقائع عديدة لما تعتبر جرائم حرب"، وفقاً لـ"رويترز".

وأفاد المبعوث الخاص بأن مسؤولين أمريكيين يعكفون على بحث هذه التقارير وطالبوا بتفسير من الحكومة التركية.

وأضاف أن مسؤولين أمريكيين يحققون في تقرير بأن تركيا استخدمت الفسفور الأبيض الحارق المحظور أثناء هجومها.

جاء ذلك في ثاني يوم على التوالي يدلي خلاله "جيفري"، وماثيو بالمر النائب المساعد لوزير الخارجية الأمريكي، الذي يتولى ملفات من بينها العلاقات مع تركيا، بشهادتهما أمام الكونجرس الأمريكي.

وعارض مشرعون كثيرون من بينهم زملاء جمهوريون لـ"ترامب" وكذلك ديمقراطيون قرار الرئيس الأمريكي بسحب القوات من سوريا، مما أفسح المجال أمام القوات التركية لعبور الحدود لقتال القوات الكردية التي تساعد القوات الأمريكية منذ سنوات في محاربة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
08:57 PM

الإدارة الأمريكية: لدينا أدلة على ارتكاب تركيا جرائم حرب في سوريا

مسؤولون يحققون في استخدام أنقرة الفسفور الأبيض المحظور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
3,010

كشف جيمس جيفري المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، اليوم (الأربعاء)، أن قوات أمريكية رأت أدلة على ارتكاب القوات التركية جرائم حرب في سوريا أثناء هجومها على الأكراد هناك.

واستدرك "جيفري" بالقول خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي: "لم نر أدلة شائعة على تطهير عرقي من تركيا لكن هناك تقارير عن وقائع عديدة لما تعتبر جرائم حرب"، وفقاً لـ"رويترز".

وأفاد المبعوث الخاص بأن مسؤولين أمريكيين يعكفون على بحث هذه التقارير وطالبوا بتفسير من الحكومة التركية.

وأضاف أن مسؤولين أمريكيين يحققون في تقرير بأن تركيا استخدمت الفسفور الأبيض الحارق المحظور أثناء هجومها.

جاء ذلك في ثاني يوم على التوالي يدلي خلاله "جيفري"، وماثيو بالمر النائب المساعد لوزير الخارجية الأمريكي، الذي يتولى ملفات من بينها العلاقات مع تركيا، بشهادتهما أمام الكونجرس الأمريكي.

وعارض مشرعون كثيرون من بينهم زملاء جمهوريون لـ"ترامب" وكذلك ديمقراطيون قرار الرئيس الأمريكي بسحب القوات من سوريا، مما أفسح المجال أمام القوات التركية لعبور الحدود لقتال القوات الكردية التي تساعد القوات الأمريكية منذ سنوات في محاربة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,165
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,984

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة