النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتهم بارتكاب 20 جريمة مزعومة.. إيران تنفذ حكم الإعدام ببطل المصارعة "أفكاري"

بينها إهانة المرشد وقتل مسؤول أمني خلال مظاهرة وحضور تجمعات غير قانونية

تم تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق بطل المصارعة الإيراني نافيد أفكاري، صباح اليوم السبت.

وقال رئيس المحكمة العليا في محافظة فارس كاظم موسوي: "تم تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق نافيد أفكاري صباح اليوم السبت بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبإصرار من عائلة القتيل حسن تركمان على تنفيذ الحكم".

وكان القضاء الإيراني قد أصدر حكمًا بإعدام البطل الرياضي "أفكاري" البالغ 27 عاماً لإدانته بقتل مسؤول أمني خلال مظاهرة في مدينة شيراز جنوب إيران عام 2018.

ووفق "روسيا اليوم": وُجّهت له تهمٌ بارتكاب 20 جريمة مختلفة، بما في ذلك "حضور تجمعات غير قانونية، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الأعلى".

كما تم الحكم على شقيقيه وحيد وحبيب بالسجن مدة 54 و27 عامًا، وجلد كل منهما 74 جلدة.

بطل المصارعة الإيراني نافيد أفكاري حكم القصاص

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
اتهم بارتكاب 20 جريمة مزعومة.. إيران تنفذ حكم الإعدام ببطل المصارعة "أفكاري"
سبق

تم تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق بطل المصارعة الإيراني نافيد أفكاري، صباح اليوم السبت.

وقال رئيس المحكمة العليا في محافظة فارس كاظم موسوي: "تم تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق نافيد أفكاري صباح اليوم السبت بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبإصرار من عائلة القتيل حسن تركمان على تنفيذ الحكم".

وكان القضاء الإيراني قد أصدر حكمًا بإعدام البطل الرياضي "أفكاري" البالغ 27 عاماً لإدانته بقتل مسؤول أمني خلال مظاهرة في مدينة شيراز جنوب إيران عام 2018.

ووفق "روسيا اليوم": وُجّهت له تهمٌ بارتكاب 20 جريمة مختلفة، بما في ذلك "حضور تجمعات غير قانونية، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الأعلى".

كما تم الحكم على شقيقيه وحيد وحبيب بالسجن مدة 54 و27 عامًا، وجلد كل منهما 74 جلدة.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
01:25 PM

اتهم بارتكاب 20 جريمة مزعومة.. إيران تنفذ حكم الإعدام ببطل المصارعة "أفكاري"

بينها إهانة المرشد وقتل مسؤول أمني خلال مظاهرة وحضور تجمعات غير قانونية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,079

تم تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق بطل المصارعة الإيراني نافيد أفكاري، صباح اليوم السبت.

وقال رئيس المحكمة العليا في محافظة فارس كاظم موسوي: "تم تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق نافيد أفكاري صباح اليوم السبت بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبإصرار من عائلة القتيل حسن تركمان على تنفيذ الحكم".

وكان القضاء الإيراني قد أصدر حكمًا بإعدام البطل الرياضي "أفكاري" البالغ 27 عاماً لإدانته بقتل مسؤول أمني خلال مظاهرة في مدينة شيراز جنوب إيران عام 2018.

ووفق "روسيا اليوم": وُجّهت له تهمٌ بارتكاب 20 جريمة مختلفة، بما في ذلك "حضور تجمعات غير قانونية، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الأعلى".

كما تم الحكم على شقيقيه وحيد وحبيب بالسجن مدة 54 و27 عامًا، وجلد كل منهما 74 جلدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,896
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,867
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,472
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,486

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة