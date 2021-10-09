خلال 24 ساعة.. باكستان تسجّل 955 إصابة جديدة بكورونا و29 وفاة

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 955 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و29 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1257188 إصابة؛ منها 43352 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28087 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1185749 حالة.