الإمارات.. تسجيل 276 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 276 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 736268 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، بأنه تمّ تسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الماضية، وبذلك يصل إجمالي الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس إلى 2100 وفاة، مشيرةً إلى تعافي 365 حالة؛ ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن إلى 728911 حالة.