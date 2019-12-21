وزير السياحة العراقي يزور جدة التاريخية ويتجول في أزقتها

أشاد بحرص السعودية على محافظتها على إرثها

زار عبدالأمير الدفار، وزير السياحة والثقافة والآثار في العراق، مساء اليوم منطقة جدة التاريخية.

وكان في استقباله المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري، والمستشار في إدارة جدة التاريخية بوزارة الثقافة المهندس سامي نوار.

وعقب تجوله في جدة التاريخية وأزقتها، والفريق المصاحب له، أشاد بحرص السعودية على المحافظة على ذلك الإرث العمراني الأصيل، وثمَّن في الوقت ذاته كل مَن عمل في جدة التاريخية طوال السنوات الماضية، بما تكلل باستمراره دون إزالة كما يحدث في بعض المواقع في العالم. مشيدًا بالخطط الحالية لوزارة الثقافة وشركائها من هيئة السياحة والبلديات والمجتمع المحلي.

وكان "الدفار" قد وصل للمملكة للمشاركة في اجتماع وزراء السياحة العرب الذي سينطلق غدًا الأحد في الأحساء.