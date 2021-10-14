مدير "الصحة العالمية" يهنئ المملكة باعتماد "المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية"

كأول مركز متعاون مع المنظمة في إقليم شرق المتوسط

هنأ مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، وزارة الصحة السعودية، بمناسبة اعتماد "المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية" بالمملكة كأول مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية في هذا المجال في إقليم شرق المتوسط.



كما أعرب عبر تغريدة نشرها في حسابه في "تويتر" عن شكره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على هذا الإنجاز الذي تحقق، وعلى حسن القيادة، وتحفيز منسوبي الوزارة للارتقاء بمستويات الأداء.