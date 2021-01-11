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"العسومي": تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية يضح حدًّا لجرائمها المستمرة

رئيس البرلمان العربي يشدِّد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة

رحَّب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية، ووضع قيادتها على قائمة الإرهاب.

وقال العسومي: "إن هذا القرار من شأنه أن يضع حدًّا للأعمال ‏الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا الإرهابية، سواء الانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء ‏من أبناء الشعب اليمني والحكومة الشرعية، أو استهدافها المستمر لدول الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة ‏المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، فضلاً عن مساعيها الدائمة لإفشال الجهود ‏السياسية كافة لحل الأزمة اليمنية؛ ما فاقم من معاناة الشعب اليمني الشقيق".‏

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة، ووقف الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني لهذه ‏الجماعة الإرهابية، سواء بالمال أو السلاح أو التكنولوجيا العسكرية المتقدمة لتنفيذ أجندته التخريبية الهادفة إلى نشر الفوضى ‏والدمار والعنف في المنطقة العربية.‏

وأكد في الوقت ذاته الموقف الثابت والدائم للبرلمان العربي بشأن دعم الجهود العربية والدولية كافة ‏بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية في جميع أبعادها استنادًا إلى المرجعيات الثلاث (مبادرة مجلس التعاون ‏الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم ‏‏2216).‏

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العسومي": تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية يضح حدًّا لجرائمها المستمرة
سبق

رحَّب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية، ووضع قيادتها على قائمة الإرهاب.

وقال العسومي: "إن هذا القرار من شأنه أن يضع حدًّا للأعمال ‏الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا الإرهابية، سواء الانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء ‏من أبناء الشعب اليمني والحكومة الشرعية، أو استهدافها المستمر لدول الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة ‏المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، فضلاً عن مساعيها الدائمة لإفشال الجهود ‏السياسية كافة لحل الأزمة اليمنية؛ ما فاقم من معاناة الشعب اليمني الشقيق".‏

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة، ووقف الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني لهذه ‏الجماعة الإرهابية، سواء بالمال أو السلاح أو التكنولوجيا العسكرية المتقدمة لتنفيذ أجندته التخريبية الهادفة إلى نشر الفوضى ‏والدمار والعنف في المنطقة العربية.‏

وأكد في الوقت ذاته الموقف الثابت والدائم للبرلمان العربي بشأن دعم الجهود العربية والدولية كافة ‏بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية في جميع أبعادها استنادًا إلى المرجعيات الثلاث (مبادرة مجلس التعاون ‏الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم ‏‏2216).‏

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
09:09 PM

"العسومي": تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية يضح حدًّا لجرائمها المستمرة

رئيس البرلمان العربي يشدِّد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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رحَّب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية، ووضع قيادتها على قائمة الإرهاب.

وقال العسومي: "إن هذا القرار من شأنه أن يضع حدًّا للأعمال ‏الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا الإرهابية، سواء الانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء ‏من أبناء الشعب اليمني والحكومة الشرعية، أو استهدافها المستمر لدول الجوار بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة ‏المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، فضلاً عن مساعيها الدائمة لإفشال الجهود ‏السياسية كافة لحل الأزمة اليمنية؛ ما فاقم من معاناة الشعب اليمني الشقيق".‏

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات مماثلة، ووقف الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني لهذه ‏الجماعة الإرهابية، سواء بالمال أو السلاح أو التكنولوجيا العسكرية المتقدمة لتنفيذ أجندته التخريبية الهادفة إلى نشر الفوضى ‏والدمار والعنف في المنطقة العربية.‏

وأكد في الوقت ذاته الموقف الثابت والدائم للبرلمان العربي بشأن دعم الجهود العربية والدولية كافة ‏بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية في جميع أبعادها استنادًا إلى المرجعيات الثلاث (مبادرة مجلس التعاون ‏الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبخاصة القرار رقم ‏‏2216).‏

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