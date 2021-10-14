النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مبادرة "الثانية تجيك".. لتطعيم كبار السن والمرضى في منازلهم

تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة ومَن في حكمهم

أطلق مستشفى النعيرية العام (أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي)، مبادرة "الثانية تجيك" التي تهدف إلى إعطاء لقاح فيروس كورونا للمستفيدين في منازلهم.

وأشار المدير التنفيذي للقطاع الغربي بشبكة الخدمات الصحية الطرفية بتجمع الشرقية الصحي حمد القحطاني، إلى أن المبادرة أتت بعد عقد عدة اجتماعات للوقوف على مدى احتياج المستفيدين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومَن في حكمهم، لإعطائهم اللقاح في منازلهم دون تكبدهم عناء الذهاب لمركز اللقاحات؛ مبينًا تخصيص فِرَق طبية لزيارتهم في منازلهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، وتقييم حالتهم الصحية قبل إعطائهم اللقاح؛ وفق معايير محددة وآلية عمل من خلال فريق صحي مدرب يضمن تقديم الخدمة المناسبة لهم.

فيما يواصل مستشفى النعيرية العام استقبال المواطنين والمقيمين في مركز اللقاحات حسب مواعيد مسجلة بتطبيقيْ "صحتي وتوكلنا" وفقًا لآلية دقيقة لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يُذكر أن مستشفى النعيرية العام أطلق عدة مبادرات لتقديم خدماته للمستفيدين في منازلهم؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار الفيروس، من أهمها مبادرة "خليك بالبيت ودواءك يجيك" التي هدفت لتوصيل الدواء للمستفيدين في منازلهم دون ذهابهم إلى المستشفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مبادرة "الثانية تجيك".. لتطعيم كبار السن والمرضى في منازلهم
سبق

أطلق مستشفى النعيرية العام (أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي)، مبادرة "الثانية تجيك" التي تهدف إلى إعطاء لقاح فيروس كورونا للمستفيدين في منازلهم.

وأشار المدير التنفيذي للقطاع الغربي بشبكة الخدمات الصحية الطرفية بتجمع الشرقية الصحي حمد القحطاني، إلى أن المبادرة أتت بعد عقد عدة اجتماعات للوقوف على مدى احتياج المستفيدين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومَن في حكمهم، لإعطائهم اللقاح في منازلهم دون تكبدهم عناء الذهاب لمركز اللقاحات؛ مبينًا تخصيص فِرَق طبية لزيارتهم في منازلهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، وتقييم حالتهم الصحية قبل إعطائهم اللقاح؛ وفق معايير محددة وآلية عمل من خلال فريق صحي مدرب يضمن تقديم الخدمة المناسبة لهم.

فيما يواصل مستشفى النعيرية العام استقبال المواطنين والمقيمين في مركز اللقاحات حسب مواعيد مسجلة بتطبيقيْ "صحتي وتوكلنا" وفقًا لآلية دقيقة لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يُذكر أن مستشفى النعيرية العام أطلق عدة مبادرات لتقديم خدماته للمستفيدين في منازلهم؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار الفيروس، من أهمها مبادرة "خليك بالبيت ودواءك يجيك" التي هدفت لتوصيل الدواء للمستفيدين في منازلهم دون ذهابهم إلى المستشفى.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
08:31 AM

مبادرة "الثانية تجيك".. لتطعيم كبار السن والمرضى في منازلهم

تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة ومَن في حكمهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,380

أطلق مستشفى النعيرية العام (أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي)، مبادرة "الثانية تجيك" التي تهدف إلى إعطاء لقاح فيروس كورونا للمستفيدين في منازلهم.

وأشار المدير التنفيذي للقطاع الغربي بشبكة الخدمات الصحية الطرفية بتجمع الشرقية الصحي حمد القحطاني، إلى أن المبادرة أتت بعد عقد عدة اجتماعات للوقوف على مدى احتياج المستفيدين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومَن في حكمهم، لإعطائهم اللقاح في منازلهم دون تكبدهم عناء الذهاب لمركز اللقاحات؛ مبينًا تخصيص فِرَق طبية لزيارتهم في منازلهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، وتقييم حالتهم الصحية قبل إعطائهم اللقاح؛ وفق معايير محددة وآلية عمل من خلال فريق صحي مدرب يضمن تقديم الخدمة المناسبة لهم.

فيما يواصل مستشفى النعيرية العام استقبال المواطنين والمقيمين في مركز اللقاحات حسب مواعيد مسجلة بتطبيقيْ "صحتي وتوكلنا" وفقًا لآلية دقيقة لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

يُذكر أن مستشفى النعيرية العام أطلق عدة مبادرات لتقديم خدماته للمستفيدين في منازلهم؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار الفيروس، من أهمها مبادرة "خليك بالبيت ودواءك يجيك" التي هدفت لتوصيل الدواء للمستفيدين في منازلهم دون ذهابهم إلى المستشفى.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,479
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,901
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,043
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,647

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة