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"المسند": حرارة الرياض تراوح بين 24 و31 مئوية خلال النهار في نوفمبر

قال: نادراً ما تسجّل انخفاضاً عن 9 درجات ليلاً أو تتجاوز الـ 34 مئوية ظهراً

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) عادة يراوح بين 31 و24 درجة مئوية، خلال شهر نوفمبر بالرياض، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 18م، أو تتجاوز 34م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) يراوح بين 13 و19م، ونادراً ما تنخفض عن 9م أو تتجاوز 22م.

وأضاف المسند؛ عبر تغريدة في حسابه بتويتر: أبها سجّلت اليوم أقل درجات الحرارة بالمملكة 11.5 م، فين حين سجّلت عرفات "مكة"، أمس، أعلى درجة 37.8م.

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"المسند": حرارة الرياض تراوح بين 24 و31 مئوية خلال النهار في نوفمبر
سبق

أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) عادة يراوح بين 31 و24 درجة مئوية، خلال شهر نوفمبر بالرياض، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 18م، أو تتجاوز 34م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) يراوح بين 13 و19م، ونادراً ما تنخفض عن 9م أو تتجاوز 22م.

وأضاف المسند؛ عبر تغريدة في حسابه بتويتر: أبها سجّلت اليوم أقل درجات الحرارة بالمملكة 11.5 م، فين حين سجّلت عرفات "مكة"، أمس، أعلى درجة 37.8م.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
09:47 AM

"المسند": حرارة الرياض تراوح بين 24 و31 مئوية خلال النهار في نوفمبر

قال: نادراً ما تسجّل انخفاضاً عن 9 درجات ليلاً أو تتجاوز الـ 34 مئوية ظهراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) عادة يراوح بين 31 و24 درجة مئوية، خلال شهر نوفمبر بالرياض، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 18م، أو تتجاوز 34م، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) يراوح بين 13 و19م، ونادراً ما تنخفض عن 9م أو تتجاوز 22م.

وأضاف المسند؛ عبر تغريدة في حسابه بتويتر: أبها سجّلت اليوم أقل درجات الحرارة بالمملكة 11.5 م، فين حين سجّلت عرفات "مكة"، أمس، أعلى درجة 37.8م.

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