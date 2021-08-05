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بعد موافقة "خامنئي" على توليه المنصب.."رئيسي" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لإيران

تعهد بالابتعاد عن أي ديكتاتورية

أدّى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية، اليوم (الخميس)، وذلك بعد يومين من حصوله على الموافقة الرسمية من المرشد الإيراني علي خامنئي على تولي المنصب في أعقاب فوزه في الانتخابات التي شهدتها البلاد في يونيو الماضي.

وقال رئيسي في كلمته أمام مجلس الشورى: "سنسير على المبادئ التي أرساها الخميني قبل 40 عاماً"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "سأعمل على الامتناع عن أي ديكتاتورية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد موافقة "خامنئي" على توليه المنصب.."رئيسي" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لإيران
سبق

أدّى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية، اليوم (الخميس)، وذلك بعد يومين من حصوله على الموافقة الرسمية من المرشد الإيراني علي خامنئي على تولي المنصب في أعقاب فوزه في الانتخابات التي شهدتها البلاد في يونيو الماضي.

وقال رئيسي في كلمته أمام مجلس الشورى: "سنسير على المبادئ التي أرساها الخميني قبل 40 عاماً"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "سأعمل على الامتناع عن أي ديكتاتورية".

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
06:23 PM

بعد موافقة "خامنئي" على توليه المنصب.."رئيسي" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لإيران

تعهد بالابتعاد عن أي ديكتاتورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدّى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليمين الدستورية، اليوم (الخميس)، وذلك بعد يومين من حصوله على الموافقة الرسمية من المرشد الإيراني علي خامنئي على تولي المنصب في أعقاب فوزه في الانتخابات التي شهدتها البلاد في يونيو الماضي.

وقال رئيسي في كلمته أمام مجلس الشورى: "سنسير على المبادئ التي أرساها الخميني قبل 40 عاماً"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "سأعمل على الامتناع عن أي ديكتاتورية".

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