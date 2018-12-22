أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 73.95 دولار للبرميل

زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.2 %

ارتفع خام "نايمكس" هامشياً خلال تعاملات الأربعاء وسط متابعة آخر مستجدات "أوميكرون"، وقبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

من جانبه، أكّد اليوم مسؤول رفيع المستوى في الصين، أن بكين ستعمل على دعم نمو الاقتصاد، ومن ضمن التدابير التي قد يتم اتخاذها تعزيز الإنفاق الحكومي وكذلك الدعم المقدم للمصنعين.

وأضاف المسؤول في تصريحات نقلتها وكالة "شينخوا"، أن الصين -أكبر مستورد للنفط في العالم- سوف تسعى لتحقيق الاستقرار للاقتصاد خلال الربع الأول من 2022، وربما النصف الأول أو حتى إجمالي العام المقبل.

وفي سياق منفصل، أكّد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، أن الأشخاص الحاصلين على إجمالي جرعات التطعيم ضد فيروس "كوفيد-19" يمكنهم الاحتفال بشكل آمن بالعطلات، خاصة أولئك الذين تلقوا الجرعة المعززة.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير عند 73.95 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

فيما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.2 % إلى 71.27 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة 3.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من ديسمبر الجاري.

وتصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.