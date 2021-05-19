"ماكرون" يعلن سعي بلاده تزويد الدول الأفريقية باللقاحات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم سعي بلاده تزويد الدول الأفريقية بجرعات اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد - 19 ، لتمكين نحو 40 % من سكان القارة الأفريقية من أخذ اللقاح.

وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب قمة دعم الاقتصادات الأفريقية في العاصمة الفرنسية باريس أمس أن العمل يسير في الوقت الحالي لتفعيل مبادرة تستهدف إنتاج اللقاحات داخل القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على تذليل العقبات لتوفير اللقاحات لمواطني القارة الأفريقية، لافتاً إلى أن الأولوية القصوى تكمن في هزيمة الوباء ، وتوحيد الجهود لضمان الوصول العادل للقاحات إلى أفريقيا.