"الدهاس" مديراً للاتصال المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة

أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي قراراً بتكليف ممدوح بن سفر الدهاس مدير إدارة الاتصال المؤسسي بأمانة العاصمة المقدسة.



وبهذه المناسبة، رفع "الدهاس" شكره وتقديره لأمين العاصمة المقدسة على هذه الثقة مؤكداً أنها ستكون حافزاً على تقديم المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر وأهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.



"سبق" تهنئ "الدهاس" على هذه الثقة وتتمنى له مزيداً من التوفيق.

