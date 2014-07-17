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"التعليم" تعلن أسماء 7371 معلماً ومعلمة المحسنة مستوياتهم إلى الخامس والسادس

سيعاملون وفق المادة (18/ أ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب

أعلنت وزارة التعليم أسماء المعلمين والمعلمات المحسنة مستوياتهم، والبالغ عددهم 7371 معلماً ومعلمة إلى المستويين الخامس والسادس.

جاء ذلك بعد أن وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتحسين مستويات (7371) معلماً ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقلهم إلى المستويين الخامس السادس، وذلك في إطار عمل الوزارة الرامي إلى تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات ليتمكنوا من أداء رسالتهم التعليمية وفق أفضل السبل.

وشمل النقل إلى المستوى الخامس على الوظائف التعليمية 7268 معلماً ومعلمة، فيما بلغ عدد المنقولين إلى المستوى السادس (103) معلماً ومعلمة.

وأكدت وزارة التعليم تطبيق قواعد المفاضلة والمؤهلات التربوية على جميع من شملهم القرار، مبينة أن المنقولين على المستويين الخامس والسادس سوف يعاملون وفق المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب.

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"التعليم" تعلن أسماء 7371 معلماً ومعلمة المحسنة مستوياتهم إلى الخامس والسادس
سبق

أعلنت وزارة التعليم أسماء المعلمين والمعلمات المحسنة مستوياتهم، والبالغ عددهم 7371 معلماً ومعلمة إلى المستويين الخامس والسادس.

جاء ذلك بعد أن وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتحسين مستويات (7371) معلماً ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقلهم إلى المستويين الخامس السادس، وذلك في إطار عمل الوزارة الرامي إلى تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات ليتمكنوا من أداء رسالتهم التعليمية وفق أفضل السبل.

وشمل النقل إلى المستوى الخامس على الوظائف التعليمية 7268 معلماً ومعلمة، فيما بلغ عدد المنقولين إلى المستوى السادس (103) معلماً ومعلمة.

وأكدت وزارة التعليم تطبيق قواعد المفاضلة والمؤهلات التربوية على جميع من شملهم القرار، مبينة أن المنقولين على المستويين الخامس والسادس سوف يعاملون وفق المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب.

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17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
04:41 PM

"التعليم" تعلن أسماء 7371 معلماً ومعلمة المحسنة مستوياتهم إلى الخامس والسادس

سيعاملون وفق المادة (18/ أ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التعليم أسماء المعلمين والمعلمات المحسنة مستوياتهم، والبالغ عددهم 7371 معلماً ومعلمة إلى المستويين الخامس والسادس.

جاء ذلك بعد أن وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتحسين مستويات (7371) معلماً ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقلهم إلى المستويين الخامس السادس، وذلك في إطار عمل الوزارة الرامي إلى تحقيق الاستقرار النفسي والوظيفي للمعلمين والمعلمات ليتمكنوا من أداء رسالتهم التعليمية وفق أفضل السبل.

وشمل النقل إلى المستوى الخامس على الوظائف التعليمية 7268 معلماً ومعلمة، فيما بلغ عدد المنقولين إلى المستوى السادس (103) معلماً ومعلمة.

وأكدت وزارة التعليم تطبيق قواعد المفاضلة والمؤهلات التربوية على جميع من شملهم القرار، مبينة أن المنقولين على المستويين الخامس والسادس سوف يعاملون وفق المادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب.

للاطلاع على الأسماء اضغط هنا

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