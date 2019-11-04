فيديو: هل نفَّذ ولي العهد وصية المؤسس؟.. "أرامكو" كانت جاهزة للطرح قبل أكثر من 80 عامًا

أوصى الملك عبدالعزيز المواطنين بالمساهمة في الشركة وثروتهم العظيمة

تداول المغردون على نطاق واسع مقطع فيديو تاريخيًّا، يكشف نية الملك عبدالعزيز لطرح أرامكو للتداول والمساهمة من المواطنين إبان اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية، بحسب وثائق رسمية.

وفي المقطع المتداول يظهر ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في حديث تلفزيوني سابق يشير إلى أن "أرامكو" بحسب وثائقها الأساسية كانت تتهيأ للطرح في الأسواق وقت إنشائها في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود –طيب الله ثراه-.

وفي الجزء الثاني من المقطع المرئي يتحدث عبد العزيز بن عبد المحسن التويجري، نائب رئيس الحرس الوطني المساعد الأسبق، عن وثيقة تحوي تعميمًا من الملك المؤسس، يقول فيها إن الأرض الآن مليئة بالثروة العظيمة، وإنه قد اتفق مع الشركة للتنقيب عن البترول، وإن نصيب السعودية يريد أن يطرحه للمساهمة من المواطنين. داعيًا المواطنين للمساهمة في هذه الثروة العظيمة.

واعتبر المغردون طرح أسهم عملاق النفط العالمي تنفيذًا لوصية المؤسس بطرحها لمساهمات المواطنين في شركتهم الوطنية قبل أكثر من 80 عامًا.

يُذكر أن هيئة السوق المالية أعلنت صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وأوضحت أنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.