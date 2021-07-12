إصابة 470 جزائريًا بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

تسجيل 8 وفيات جديدة

سجلت الجزائر 470 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 18.712 حالة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا جمال فورار، اليوم (السبت)، أن اللجنة رصدت 8 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1.004 وفاة.

وأضاف أن 251 شخصًا غادروا المستشفيات في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 13.375 حالة.