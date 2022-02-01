لتعزيز المشاريع الريادية والابتكارية.. "منشآت" شريكاً في مؤتمر "LEAP" العالمي

تنظّم مجموعة من ورش العمل واللقاءات حول تحليل البيانات للمنشآت وإنترنت الأشياء

تشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مؤتمر "ليب – Leap" العالمي الرائد في مجال التكنولوجيا، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بهدف تسليط الضوء على دور التقنية في جميع المجالات، وتعزيز المشاريع الريادية والابتكارية في المجال التقني محلياً وعالمياً.

وتقدم "منشآت" خلال مشاركتها عديداً من الخدمات المرتبطة ببرامج ومبادرات الابتكار، وذلك للمساهمة في إطلاق وتطوير الأعمال الريادية التقنية من خلال مجالي الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني، في حين سيقدم مجموعة من المستشارين والمرشدين خدماتهم من خلال جناح "منشآت" في الفعالية، يحصل من خلالها رواد الأعمال على فرصة للحديث مع الخبراء والمختصين حول التحديات التي تواجههم في بناء الفكرة أو المنشأة وكذلك سبل تطويرها.

وتنظم "منشآت" مجموعة من ورش العمل واللقاءات خلال الفعالية حول تحليل البيانات للمنشآت، وإنترنت الأشياء، ولقاءين يستعرض الأول طريقة عمل Datalexing وأهمية أدوات تحليل البيانات للمنشآت، فيما يستعرض الآخر طريقة عمل شركة هدهد وأهمية المحادثات الآلية لتحسين التواصل وخدمة العملاء في المنشآت، والعديد من الورش الأخرى التي ستسهم في نشر الثقافة الريادية، وتحسين وتطوير الأعمال باستخدام أحدث التقنيات المتاحة.

ووجهت "منشآت" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، دعوة للشركات الناشئة للمشاركة في الفعالية، التي تهدف إلى استغلال الفرص المتاحة والدعم الكبير من قيادة المملكة بهدف التحول الرقمي بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز بيئة ممارسة الأعمال الناشئة من خلال الربط المباشر بين رواد الأعمال والمستثمرين المحليين والعالميين.

يذكر أن مؤتمر "ليب – Leap" الذي يقام خلال الفترة من 1 – 3 فبراير الجاري في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات يعد منصةً عالميةً وحدثًا استثنائيَا يستضيف خبراء التقنيات المستقبلية الواعدة من جميع أنحاء العالم، كما ستتخلله فرص استثمارية تقنية من جانب الصناديق الاستثمارية الحكومية، وصناديق الثروة السيادية ومسرعات الشركات وحاضنات الأعمال واستثمارات رأس المال الجريء وشركات الاستثمار في الأسهم الخاصة والمستثمرين الداعمين.