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تنبيه لحالة أمطار رعدية على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لحالة أمطار رعدية على الباحة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
10:17 AM

تنبيه لحالة أمطار رعدية على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

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