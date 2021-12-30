تنبيه لحالة أمطار رعدية على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية -بمشيئة الله- مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

وبين المركز أن الحالة تستمر إلى الساعة 7 مساءً.