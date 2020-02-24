عبدالله بن مساعد لـ "سبق" : هدفنا في شيفيلد بلوغ دوري الأبطال .. وفي هذه الحالة سأستثمر في الهلال

قال الأمير عبدالله بن مساعد (مالك نادي شيفيلد الإنجليزي) إن مسابقات الدوري الإنجليزي هي الأصعب عالميًا، كون الفريق يلعب مباراتين في الأسبوع ، وإن شيفيلد يسعى للعب في دوري أبطال أوروبا، وهذا هو الهدف الذي وضعه نصب عينه.

وقال الأمير عبدالله في تصريح لـ "سبق" عن شراء نادي الهلال يونايتد في الإمارات العربية المتحدة ومعنى المسمى قال: "الهدف أن يكون النادي منجمًا للمواهب أما عن المسمى هو مرتبط بالعشق لنادي الهلال السعودي وهذا يكفي".

وعما إذا كان بالإمكان ضم نادي الهلال السعودي لملكيته مستقبلاً ، أكد أنه في حال الخصخصة في السعودية سيكون الهلال السعودي خيارًا أول ولا يمكن أن يستثمر في نادٍ آخر، غير الهلال.

وكان مالك شيفيلد الإنجليزي قد افتتح أخيرًا متجر نادي شيفيلد في الرياض، سعيًا إلى توسيع القاعدة الجماهيرية للنادي.



