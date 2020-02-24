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عبدالله بن مساعد لـ "سبق" : هدفنا في شيفيلد بلوغ دوري الأبطال .. وفي هذه الحالة سأستثمر في الهلال

قال الأمير عبدالله بن مساعد (مالك نادي شيفيلد الإنجليزي) إن مسابقات الدوري الإنجليزي هي الأصعب عالميًا، كون الفريق يلعب مباراتين في الأسبوع ، وإن شيفيلد يسعى للعب في دوري أبطال أوروبا، وهذا هو الهدف الذي وضعه نصب عينه.

وقال الأمير عبدالله في تصريح لـ "سبق" عن شراء نادي الهلال يونايتد في الإمارات العربية المتحدة ومعنى المسمى قال: "الهدف أن يكون النادي منجمًا للمواهب أما عن المسمى هو مرتبط بالعشق لنادي الهلال السعودي وهذا يكفي".

وعما إذا كان بالإمكان ضم نادي الهلال السعودي لملكيته مستقبلاً ، أكد أنه في حال الخصخصة في السعودية سيكون الهلال السعودي خيارًا أول ولا يمكن أن يستثمر في نادٍ آخر، غير الهلال.

وكان مالك شيفيلد الإنجليزي قد افتتح أخيرًا متجر نادي شيفيلد في الرياض، سعيًا إلى توسيع القاعدة الجماهيرية للنادي.


مالك نادي شيفيلد الإنجليزي الامير عبدالله بن مساعد دوري أبطال أوروبا الهلال يونايتد الإمارات الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عبدالله بن مساعد لـ "سبق" : هدفنا في شيفيلد بلوغ دوري الأبطال .. وفي هذه الحالة سأستثمر في الهلال
سبق

قال الأمير عبدالله بن مساعد (مالك نادي شيفيلد الإنجليزي) إن مسابقات الدوري الإنجليزي هي الأصعب عالميًا، كون الفريق يلعب مباراتين في الأسبوع ، وإن شيفيلد يسعى للعب في دوري أبطال أوروبا، وهذا هو الهدف الذي وضعه نصب عينه.

وقال الأمير عبدالله في تصريح لـ "سبق" عن شراء نادي الهلال يونايتد في الإمارات العربية المتحدة ومعنى المسمى قال: "الهدف أن يكون النادي منجمًا للمواهب أما عن المسمى هو مرتبط بالعشق لنادي الهلال السعودي وهذا يكفي".

وعما إذا كان بالإمكان ضم نادي الهلال السعودي لملكيته مستقبلاً ، أكد أنه في حال الخصخصة في السعودية سيكون الهلال السعودي خيارًا أول ولا يمكن أن يستثمر في نادٍ آخر، غير الهلال.

وكان مالك شيفيلد الإنجليزي قد افتتح أخيرًا متجر نادي شيفيلد في الرياض، سعيًا إلى توسيع القاعدة الجماهيرية للنادي.


24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
11:01 PM

عبدالله بن مساعد لـ "سبق" : هدفنا في شيفيلد بلوغ دوري الأبطال .. وفي هذه الحالة سأستثمر في الهلال

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
1,140

قال الأمير عبدالله بن مساعد (مالك نادي شيفيلد الإنجليزي) إن مسابقات الدوري الإنجليزي هي الأصعب عالميًا، كون الفريق يلعب مباراتين في الأسبوع ، وإن شيفيلد يسعى للعب في دوري أبطال أوروبا، وهذا هو الهدف الذي وضعه نصب عينه.

وقال الأمير عبدالله في تصريح لـ "سبق" عن شراء نادي الهلال يونايتد في الإمارات العربية المتحدة ومعنى المسمى قال: "الهدف أن يكون النادي منجمًا للمواهب أما عن المسمى هو مرتبط بالعشق لنادي الهلال السعودي وهذا يكفي".

وعما إذا كان بالإمكان ضم نادي الهلال السعودي لملكيته مستقبلاً ، أكد أنه في حال الخصخصة في السعودية سيكون الهلال السعودي خيارًا أول ولا يمكن أن يستثمر في نادٍ آخر، غير الهلال.

وكان مالك شيفيلد الإنجليزي قد افتتح أخيرًا متجر نادي شيفيلد في الرياض، سعيًا إلى توسيع القاعدة الجماهيرية للنادي.


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