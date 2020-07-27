تسريبات تكشف ما تَخَلّت عنه سامسونج في حاسبها اللوحي الجديد

تمثل عددًا من المواصفات الرئيسية المميزة لحواسبها اللوحية

كشفت تقارير صحفية عالمية عن المواصفات المسربة لحاسب سامسونج اللوحي المرتقب "جلاكسي تاب 7".

وأظهرت التسريبات، التي نشرها موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن سامسونج تَخَلّت عن عدد من المواصفات الرئيسية المميزة لحواسبها اللوحية.

وأبرز تلك الميزات؛ تخلي سامسونج عن شاشات "سوبر أموليد" اللمسية المميزة لها، واعتمادها على شاشات "LCD" جديدة.

كما أن الشركة الكورية الجنوبية تجهّز نسخة من "جلاكسي تاب 7" 11 بوصة، بدلًا من نسختها الكبيرة المعتادة 12.4 بوصة.

وستجعل سامسونج قارئ بصمة الإصبع مثبّتًا على جانب الحاسب، بدلًا من وضعه كمستشعر ضوئي في الشاشة.

وسيتم دعم حاسب "جلاكسي تاب 7" اللوحي بمعالج خارق من نوع "سنابدراغون 865 بلس" ويدعم الجيل الخامس، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وكاميرا خلفية رئيسية 13 ميجابيكسل، وأمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وقلم "إس بين" الذكي.

كما سيكون حاسب سامسونج اللوحي مدعومًا بتقنية Wireless DeX الثورية الجديدة، التي يمكنها ربط أي حاسب لوحي مع أجهزة سطح المكتب بسهولة شديدة.

ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد شاشات "إل سي دي" في حاسب "تاب 7" لانخفاض سعر الحاسب اللوحي عن 649 دولارًا أمريكيًّا.