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"الراجحي" يوافق على تأسيس جمعية "الجيولوجيون السعوديون"

تعد أول جمعية تعاونية من نوعها بالمملكة

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس جمعية "الجيولوجيون السعوديون" كجمعية جيولوجية تعاونية تعد الأولى من نوعها في المملكة.

ويتكون مجلسها التأسيسي من 14 عضوًا مؤسسًا، وتسعى للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 المعنية بطبيعة علوم الأرض.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية البروفيسور عبدالعزيز بن عبدالله بن لعبون: الجمعية تهدف إلى إنشاء منصة توثيق وتدوين الظاهرات الجيولوجية الطبيعية واقتصاديات الثروات الطبيعية في المملكة، وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة بشتى فروع علوم الأرض، وذلك من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز المتخصصة والجهات ذات العلاقة مع تصميم وتنظيم حلقات النقاش والمؤتمرات والمنتديات العلمية المحلية والعالمية.

وأضاف أن الجمعية تهدف إلى وضع برامج تدريبية وتأهيلية "حقلية" للجيولوجيين الجدد وغيرهم في القطاعين الحكومي والخاص، وتنظيم الرحلات الجيولوجية الميدانية للجيولوجيين الهواة والطلبة، علاوة على تصميم وادارة برامج متخصصة لتشجيع التنمية المناطقية والسياحة الجيولوجية من خلال شراكات مع جهات ذات علاقة، فضلا عن المساعدة على تحقيق استدامة المصادر الطبيعية والحفاظ عليها.

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"الراجحي" يوافق على تأسيس جمعية "الجيولوجيون السعوديون"
سبق

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس جمعية "الجيولوجيون السعوديون" كجمعية جيولوجية تعاونية تعد الأولى من نوعها في المملكة.

ويتكون مجلسها التأسيسي من 14 عضوًا مؤسسًا، وتسعى للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 المعنية بطبيعة علوم الأرض.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية البروفيسور عبدالعزيز بن عبدالله بن لعبون: الجمعية تهدف إلى إنشاء منصة توثيق وتدوين الظاهرات الجيولوجية الطبيعية واقتصاديات الثروات الطبيعية في المملكة، وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة بشتى فروع علوم الأرض، وذلك من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز المتخصصة والجهات ذات العلاقة مع تصميم وتنظيم حلقات النقاش والمؤتمرات والمنتديات العلمية المحلية والعالمية.

وأضاف أن الجمعية تهدف إلى وضع برامج تدريبية وتأهيلية "حقلية" للجيولوجيين الجدد وغيرهم في القطاعين الحكومي والخاص، وتنظيم الرحلات الجيولوجية الميدانية للجيولوجيين الهواة والطلبة، علاوة على تصميم وادارة برامج متخصصة لتشجيع التنمية المناطقية والسياحة الجيولوجية من خلال شراكات مع جهات ذات علاقة، فضلا عن المساعدة على تحقيق استدامة المصادر الطبيعية والحفاظ عليها.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
04:41 PM

"الراجحي" يوافق على تأسيس جمعية "الجيولوجيون السعوديون"

تعد أول جمعية تعاونية من نوعها بالمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس جمعية "الجيولوجيون السعوديون" كجمعية جيولوجية تعاونية تعد الأولى من نوعها في المملكة.

ويتكون مجلسها التأسيسي من 14 عضوًا مؤسسًا، وتسعى للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 المعنية بطبيعة علوم الأرض.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية البروفيسور عبدالعزيز بن عبدالله بن لعبون: الجمعية تهدف إلى إنشاء منصة توثيق وتدوين الظاهرات الجيولوجية الطبيعية واقتصاديات الثروات الطبيعية في المملكة، وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة بشتى فروع علوم الأرض، وذلك من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز المتخصصة والجهات ذات العلاقة مع تصميم وتنظيم حلقات النقاش والمؤتمرات والمنتديات العلمية المحلية والعالمية.

وأضاف أن الجمعية تهدف إلى وضع برامج تدريبية وتأهيلية "حقلية" للجيولوجيين الجدد وغيرهم في القطاعين الحكومي والخاص، وتنظيم الرحلات الجيولوجية الميدانية للجيولوجيين الهواة والطلبة، علاوة على تصميم وادارة برامج متخصصة لتشجيع التنمية المناطقية والسياحة الجيولوجية من خلال شراكات مع جهات ذات علاقة، فضلا عن المساعدة على تحقيق استدامة المصادر الطبيعية والحفاظ عليها.

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