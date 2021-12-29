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"الغطاء النباتي ومكافحة التصحر": إصدار 820 تصريحًا للتخييم بجميع مناطق السعودية خلال شهر

مُنحت للراغبين في الاستمتاع بالأجواء الطبيعية والمتنزهات الوطنية منذ انطلاق الموسم

كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اليوم الأربعاء أنه‏ أصدر أكثر من 820 تصريحًا بجميع مناطق السعودية منذ انطلاق موسم التخييم قبل شهر.

وأكد المركز أنه يواصل منح تصاريح التخييم للراغبين في الاستمتاع بالأجواء الطبيعية في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية. مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على تصاريح التخييم من خلال زيارة فروع إدارة تنمية الغطاء النباتي بالمناطق والمتنزهات الوطنية، أو من فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة في مناطق ومحافظات السعودية.

يُشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اشترط مجموعة من الضوابط والاشتراطات العامة للتخييم، تضمنت ألا تزيد مدة التخييم على ثلاثة أشهر، وأن تكون المساحة 5000 م² للأفراد، و25000 م² بحد أقصى للجهات، والمحافظة على الغطاء النباتي في مواقع التخييم، والابتعاد عن السلوكيات الضارة، مثل الرعي والصيد والاحتطاب، وعدم استخدام المخيمات لأي أغراض غير التخييم، مع اتباع النظام الخاص بالمتنزه أو الموقع مكان التخييم.

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"الغطاء النباتي ومكافحة التصحر": إصدار 820 تصريحًا للتخييم بجميع مناطق السعودية خلال شهر
سبق

كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اليوم الأربعاء أنه‏ أصدر أكثر من 820 تصريحًا بجميع مناطق السعودية منذ انطلاق موسم التخييم قبل شهر.

وأكد المركز أنه يواصل منح تصاريح التخييم للراغبين في الاستمتاع بالأجواء الطبيعية في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية. مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على تصاريح التخييم من خلال زيارة فروع إدارة تنمية الغطاء النباتي بالمناطق والمتنزهات الوطنية، أو من فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة في مناطق ومحافظات السعودية.

يُشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اشترط مجموعة من الضوابط والاشتراطات العامة للتخييم، تضمنت ألا تزيد مدة التخييم على ثلاثة أشهر، وأن تكون المساحة 5000 م² للأفراد، و25000 م² بحد أقصى للجهات، والمحافظة على الغطاء النباتي في مواقع التخييم، والابتعاد عن السلوكيات الضارة، مثل الرعي والصيد والاحتطاب، وعدم استخدام المخيمات لأي أغراض غير التخييم، مع اتباع النظام الخاص بالمتنزه أو الموقع مكان التخييم.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
11:07 PM

"الغطاء النباتي ومكافحة التصحر": إصدار 820 تصريحًا للتخييم بجميع مناطق السعودية خلال شهر

مُنحت للراغبين في الاستمتاع بالأجواء الطبيعية والمتنزهات الوطنية منذ انطلاق الموسم

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منصور الشلاقي - الرياض
0
873

كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اليوم الأربعاء أنه‏ أصدر أكثر من 820 تصريحًا بجميع مناطق السعودية منذ انطلاق موسم التخييم قبل شهر.

وأكد المركز أنه يواصل منح تصاريح التخييم للراغبين في الاستمتاع بالأجواء الطبيعية في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية. مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على تصاريح التخييم من خلال زيارة فروع إدارة تنمية الغطاء النباتي بالمناطق والمتنزهات الوطنية، أو من فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة في مناطق ومحافظات السعودية.

يُشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اشترط مجموعة من الضوابط والاشتراطات العامة للتخييم، تضمنت ألا تزيد مدة التخييم على ثلاثة أشهر، وأن تكون المساحة 5000 م² للأفراد، و25000 م² بحد أقصى للجهات، والمحافظة على الغطاء النباتي في مواقع التخييم، والابتعاد عن السلوكيات الضارة، مثل الرعي والصيد والاحتطاب، وعدم استخدام المخيمات لأي أغراض غير التخييم، مع اتباع النظام الخاص بالمتنزه أو الموقع مكان التخييم.

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